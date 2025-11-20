https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/ukraynali-vekil-bezuglaya-zelenskiyin-yermaki-gorevden-almamasi-ulke-icin-sonun-baslangici-olabilir-1101165661.html

Ukraynalı vekil Bezuglaya: Zelenskiy’in Yermak’ı görevden almaması ülke için ‘sonun başlangıcı’ olabilir

Yüksek Rada milletvekili Maryana Bezuglaya, Vladimir Zelenskiy’in, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ı görevden almamasının Ukrayna'yı çöküşe... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Maryana Bezuglaya, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in, yolsuzluk iddialarına rağmen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ı görevden almamasının Ukrayna'yı çöküşe sürükleyeceğini, ülkedeki atmosferin son derece gergin olduğunu ifade etti.Bezuglaya, “Eğer Devlet Başkanı gizlenmeye veya bu konuda karar alma sorumluluğundan kaçınmaya çalışırsa, bu durum abartısız söylüyorum, Ukrayna için sonun başlangıcı olabilir” ifadelerini kullandı.Bezuglaya, ülke içindeki toplumsal ve siyasi atmosferin kritik düzeyde gergin olduğunu vurgulayarak, “Atmosfer içeride zaten son derece gergin, dışarıdan da baskı artıyor. Tüm bunlar, cephe hattındaki durumla birleşiyor. Bu durumun sorumlularından biri de Zelenskiy’nin zamanında almadığı kararlardır. Ayrıca, dışarıdan da ülkeye yönelik ‘teslim ol’ baskısı artıyor” değerlendirmesinde bulundu.Bezuglaya’nın bu açıklamaları, muhalefet milletvekili Yaroslav Jeleznyak’ın daha önce Zelenskiy’nin Yermak’ı görevde tutma yönünde karar verdiğini duyurmasının ardından geldi.Daha önce Milletvekili İrina Heraşçenko, Avrupa Dayanışma Partisi'nin Yüksek Rada'ya Vladimir Zelenskiy'nin Yermak ve Umerov'u görevden almasını talep eden bir önergeyi sunduğunu açıklamıştı.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.

