https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/nesli-tukenmek-uzereydi-kuzey-atlantik-balinasi-yeniden-canlaniyor-1100368846.html
Nesli tükenmek üzereydi: Kuzey Atlantik Balinası yeniden canlanıyor
Nesli tükenmek üzereydi: Kuzey Atlantik Balinası yeniden canlanıyor
Sputnik Türkiye
Kuzey Atlantik balinası sayısı yıllar süren düşüşün ardından yeniden artış gösteriyor. Bilim insanları, sıkı koruma önlemleri ve avcılığın sona ermesi... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T18:42+0300
2025-10-21T18:42+0300
2025-10-21T18:42+0300
yaşam
kuzey atlantik
atlantik
florida
balina
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine i̇lişkin sözleşme (ci̇tes)
soyu tükenmekte olan
deniz yaşamı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100368652_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_573cff0b5b2300b6daf3950f9f195ba8.jpg
Bilim insanları, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Atlantik balinasının popülasyonunun son dört yılda yavaş da olsa artış gösterdiğini açıkladı. Kuzey Atlantik Balina Konsorsiyumu’nun yeni raporuna göre, dünya genelindeki birey sayısı bu yıl 384’e yükseldi. Bu, geçen yıla göre sekiz bireylik bir artış anlamına geliyor.On yıllık düşüşten sonra ilk artış 2010 - 2020 arasında bu balina türünün sayısı yüzde 25 oranında azalmıştı. Ancak son yıllarda uygulanan koruma ve izleme çalışmaları, popülasyonda yüzde 7’lik bir toparlanma sağladı. New England Akvaryumu’ndan deniz biyoloğu Philip Hamilton, “Her yıl küçük de olsa bir artışı koruyabilirsek, bu türün yeniden çoğalması mümkün. Mesele, bu süreci sürdürebilmek” dedi.Kanada’da alınan önlemler etkili oldu Bilim insanlarına göre, Kanada’da özellikle St. Lawrence Körfezi çevresinde alınan yeni koruma önlemleri belirleyici rol oynadı. Bu bölgede gemi trafiği sınırlandırıldı ve balıkçılık ekipmanları yenilendi. Hamilton, “Bu önlemler sayesinde balinaların güvenli alanlarda hareket edebilmesi mümkün hale geldi” diye ekledi.Araştırmacılar, bu yıl 11 yavru balina doğduğunu belirtti. Dört dişi balina ilk kez anne olurken, deneyimli annelerin yavrulama aralıkları da kısaldı.Balinaların zorlu yolculuğu Bu dev deniz canlıları her yıl Florida ve Georgia kıyılarından Kanada açıklarına kadar uzun bir göç yapıyor. Ancak ısınan denizler, yiyecek arayışında balinaları koruma bölgelerinin dışına itiyor. Hamilton’a göre, bu durum balinaların daha fazla gemi çarpışması ve ağlara takılma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/bilim-insanlari-fiber-optik-kablolari-balina-takip-sistemine-donusturdu-1100298363.html
kuzey atlantik
atlantik
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100368652_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_04ef8187f36fa99e18cc3b179b3dc115.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey atlantik, atlantik, florida, balina, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine i̇lişkin sözleşme (ci̇tes), soyu tükenmekte olan, deniz yaşamı
kuzey atlantik, atlantik, florida, balina, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine i̇lişkin sözleşme (ci̇tes), soyu tükenmekte olan, deniz yaşamı
Nesli tükenmek üzereydi: Kuzey Atlantik Balinası yeniden canlanıyor
Kuzey Atlantik balinası sayısı yıllar süren düşüşün ardından yeniden artış gösteriyor. Bilim insanları, sıkı koruma önlemleri ve avcılığın sona ermesi sayesinde türün umut verici bir toparlanma sürecine girdiğini bildirdi.
Bilim insanları, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Atlantik balinasının popülasyonunun son dört yılda yavaş da olsa artış gösterdiğini açıkladı. Kuzey Atlantik Balina Konsorsiyumu’nun yeni raporuna göre, dünya genelindeki birey sayısı bu yıl 384’e yükseldi. Bu, geçen yıla göre sekiz bireylik bir artış anlamına geliyor.
On yıllık düşüşten sonra ilk artış
2010 - 2020 arasında bu balina türünün sayısı yüzde 25 oranında azalmıştı. Ancak son yıllarda uygulanan koruma ve izleme çalışmaları, popülasyonda yüzde 7’lik bir toparlanma sağladı. New England Akvaryumu’ndan deniz biyoloğu Philip Hamilton, “Her yıl küçük de olsa bir artışı koruyabilirsek, bu türün yeniden çoğalması mümkün. Mesele, bu süreci sürdürebilmek” dedi.
Kanada’da alınan önlemler etkili oldu
Bilim insanlarına göre, Kanada’da özellikle St. Lawrence Körfezi çevresinde alınan yeni koruma önlemleri belirleyici rol oynadı. Bu bölgede gemi trafiği sınırlandırıldı ve balıkçılık ekipmanları yenilendi. Hamilton, “Bu önlemler sayesinde balinaların güvenli alanlarda hareket edebilmesi mümkün hale geldi” diye ekledi.
Araştırmacılar, bu yıl 11 yavru balina doğduğunu belirtti. Dört dişi balina ilk kez anne olurken, deneyimli annelerin yavrulama aralıkları da kısaldı.
Balinaların zorlu yolculuğu
Bu dev deniz canlıları her yıl Florida ve Georgia kıyılarından Kanada açıklarına kadar uzun bir göç yapıyor. Ancak ısınan denizler, yiyecek arayışında balinaları koruma bölgelerinin dışına itiyor. Hamilton’a göre, bu durum balinaların daha fazla gemi çarpışması ve ağlara takılma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.