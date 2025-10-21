https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/nesli-tukenmek-uzereydi-kuzey-atlantik-balinasi-yeniden-canlaniyor-1100368846.html

Nesli tükenmek üzereydi: Kuzey Atlantik Balinası yeniden canlanıyor

Kuzey Atlantik balinası sayısı yıllar süren düşüşün ardından yeniden artış gösteriyor. Bilim insanları, sıkı koruma önlemleri ve avcılığın sona ermesi... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Bilim insanları, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Atlantik balinasının popülasyonunun son dört yılda yavaş da olsa artış gösterdiğini açıkladı. Kuzey Atlantik Balina Konsorsiyumu’nun yeni raporuna göre, dünya genelindeki birey sayısı bu yıl 384’e yükseldi. Bu, geçen yıla göre sekiz bireylik bir artış anlamına geliyor.On yıllık düşüşten sonra ilk artış 2010 - 2020 arasında bu balina türünün sayısı yüzde 25 oranında azalmıştı. Ancak son yıllarda uygulanan koruma ve izleme çalışmaları, popülasyonda yüzde 7’lik bir toparlanma sağladı. New England Akvaryumu’ndan deniz biyoloğu Philip Hamilton, “Her yıl küçük de olsa bir artışı koruyabilirsek, bu türün yeniden çoğalması mümkün. Mesele, bu süreci sürdürebilmek” dedi.Kanada’da alınan önlemler etkili oldu Bilim insanlarına göre, Kanada’da özellikle St. Lawrence Körfezi çevresinde alınan yeni koruma önlemleri belirleyici rol oynadı. Bu bölgede gemi trafiği sınırlandırıldı ve balıkçılık ekipmanları yenilendi. Hamilton, “Bu önlemler sayesinde balinaların güvenli alanlarda hareket edebilmesi mümkün hale geldi” diye ekledi.Araştırmacılar, bu yıl 11 yavru balina doğduğunu belirtti. Dört dişi balina ilk kez anne olurken, deneyimli annelerin yavrulama aralıkları da kısaldı.Balinaların zorlu yolculuğu Bu dev deniz canlıları her yıl Florida ve Georgia kıyılarından Kanada açıklarına kadar uzun bir göç yapıyor. Ancak ısınan denizler, yiyecek arayışında balinaları koruma bölgelerinin dışına itiyor. Hamilton’a göre, bu durum balinaların daha fazla gemi çarpışması ve ağlara takılma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

