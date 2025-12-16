https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-ukraynadaki-catismanin-sonunun-yaklastigini-soyledi-bu-topraklari-artik-kaybettiler-1101833266.html
Moskova’nın sorunu çözüme kavuşturmaya can attığını söyleyen Trump, tarafların pozisyonlarını yakınlaştırmayı başaracağını belirtti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Trump, Ukrayna'daki çatışmanın sonunun yaklaştığını söyledi: ‘Bu toprakları artık kaybettiler’
07:41 16.12.2025 (güncellendi: 07:46 16.12.2025)
Moskova’nın sorunu çözüme kavuşturmaya can attığını söyleyen Trump, tarafların pozisyonlarını yakınlaştırmayı başaracağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma çabalarını değerlendirdi.
Trump, “Onlar (Ukraynalılar) artık bu toprakları kaybetti. Doğrusu bu topraklar kaybedildi” ifadesini kullandı.
Aynı zamanda Ukrayna çatışmasında çözüme yaklaşıldığı görüşünü dile getiren ABD lideri, çözüm sürecinde büyük ilerlemenin kaybedildiğini belirterek şunu dedi:
Bence şimdi (Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye) her zamankinden daha yakınız.
Rusya’nın çatışmayı çözüme kavuşturmaya can attığının altını çizen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şu anda Rusya bunu bitirmek istiyor. Sorun şu ki, bitirmek isteyecekler, sonra aniden fikirlerini değiştirecekler. Ukrayna da bitirmek isteyecek, sonra aniden fikrini değiştirecek. Bu yüzden onları anlaşmaya ikna etmeliyiz.
Yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü söyleyen ABD Başkanı, görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.
Trump, Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeleri de “çok iyi” olarak nitelendirdi.
Berlin’de 14 Aralık Pazar günü, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında bir görüşme gerçekleşti. Taraflar, 20 maddelik bir planı, ekonomik sorunları ve diğer konuları değerlendirdi. Yeni tur görüşmenin bugün düzenlenmesi bekleniyor. ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmede büyük ilerlemenin kaydedildiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Yaklaşık beş saat boyunca ABD’nin barış planını görüşen taraflar bir uzlaşmaya varamamıştı.
Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.
Öte yandan Zelenskiy, 8 Aralık Pazartesi günü İngiltere'ye giderek Starmer, Macron ve Merz ile ABD’nin önerisini görüşmüştü. Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy görüşmenin ardından bir kez daha toprak sorunu konusunda taviz vermeyi reddettiğini açıklamıştı.