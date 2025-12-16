https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-ukraynadaki-catismanin-sonunun-yaklastigini-soyledi-bu-topraklari-artik-kaybettiler-1101833266.html

Trump, Ukrayna'daki çatışmanın sonunun yaklaştığını söyledi: ‘Bu toprakları artık kaybettiler’

Trump, Ukrayna'daki çatışmanın sonunun yaklaştığını söyledi: ‘Bu toprakları artık kaybettiler’

Sputnik Türkiye

Moskova’nın sorunu çözüme kavuşturmaya can attığını söyleyen Trump, tarafların pozisyonlarını yakınlaştırmayı başaracağını belirtti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T07:41+0300

2025-12-16T07:41+0300

2025-12-16T07:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

rusya

vladimir putin

almanya

berlin

steve witkoff

jared kushner

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100246131_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_d5b3897f9b7b9defc8bcdd7ab7ee3052.png

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma çabalarını değerlendirdi.Trump, “Onlar (Ukraynalılar) artık bu toprakları kaybetti. Doğrusu bu topraklar kaybedildi” ifadesini kullandı.Aynı zamanda Ukrayna çatışmasında çözüme yaklaşıldığı görüşünü dile getiren ABD lideri, çözüm sürecinde büyük ilerlemenin kaybedildiğini belirterek şunu dedi:Rusya’nın çatışmayı çözüme kavuşturmaya can attığının altını çizen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:Yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü söyleyen ABD Başkanı, görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.Trump, Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeleri de “çok iyi” olarak nitelendirdi.ABD’nin barış girişimiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Yaklaşık beş saat boyunca ABD’nin barış planını görüşen taraflar bir uzlaşmaya varamamıştı.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Öte yandan Zelenskiy, 8 Aralık Pazartesi günü İngiltere'ye giderek Starmer, Macron ve Merz ile ABD’nin önerisini görüşmüştü. Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy görüşmenin ardından bir kez daha toprak sorunu konusunda taviz vermeyi reddettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ukrayna-medyasi-zelenskiy-trumpin-baskisi-karsisinda-secimlere-hazir-gibi-davraniyor-1101810325.html

abd

ukrayna

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, rusya, vladimir putin, almanya, berlin, steve witkoff, jared kushner