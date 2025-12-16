Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Trump konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye milyarlarca dolarlık tazminat davası açtı
ABD Başkanı Donald Trump, 2021 Kongre baskınına ilişkin konuşmasını bağlamından kopararak belgeselinde kullandığı ve eyalet yasalarını ihlal ettiği... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
dünya
donald trump
bbc
bbc news
panaroma
Trump'ın avukatlarının, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, BBC'nin belgeselinde Trump'a ait sözlerin bağlamından koparılarak birleştirildiği ve bunun, "yanıltıcı, iftira niteliğinde" bir tasvir oluşturduğu öne sürüldü.BBC'nin Trump'ın Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmadan "Kongre'ye yürüyün" ve "sonuna kadar savaşın" ifadelerini öne çıkardığı kaydedilen dava dilekçesinde, destekçilerine "barışçıl şekilde protesto çağrısı yaptığı" bölümleri yayından çıkardığı iddia edildi.Dilekçede, Trump'ın BBC'ye karşı iftira suçlamasıyla 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere, toplam 10 milyar dolar tazminat talep ettiği belirtildi.Trump, dün Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, BBC'nin "ağzından çıkmayan sözleri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini" savunmuştu.Panaroma programındaki görüntüler esas alındıBBC News'te yayımlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, Trump'ın konuşması yer almış, olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
panaroma
donald trump, bbc, bbc news, panaroma
© AA / Raşid Necati AslımBBC
BBC - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
© AA / Raşid Necati Aslım
ABD Başkanı Donald Trump, 2021 Kongre baskınına ilişkin konuşmasını bağlamından kopararak belgeselinde kullandığı ve eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye karşı toplam 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı.
Trump'ın avukatlarının, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, BBC'nin belgeselinde Trump'a ait sözlerin bağlamından koparılarak birleştirildiği ve bunun, "yanıltıcı, iftira niteliğinde" bir tasvir oluşturduğu öne sürüldü.
BBC'nin Trump'ın Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmadan "Kongre'ye yürüyün" ve "sonuna kadar savaşın" ifadelerini öne çıkardığı kaydedilen dava dilekçesinde, destekçilerine "barışçıl şekilde protesto çağrısı yaptığı" bölümleri yayından çıkardığı iddia edildi.
© Celal Güneş Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
Donald Trump
© Celal Güneş
Dilekçede, Trump'ın BBC'ye karşı iftira suçlamasıyla 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere, toplam 10 milyar dolar tazminat talep ettiği belirtildi.
Trump, dün Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, BBC'nin "ağzından çıkmayan sözleri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini" savunmuştu.

Panaroma programındaki görüntüler esas alındı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.
© AA / Raşid Necati AslımBBC
BBC - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
BBC
© AA / Raşid Necati Aslım
ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, Trump'ın konuşması yer almış, olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı.
Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.
BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
