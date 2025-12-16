Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-fentanili-resmen-kitle-imha-silahi-olarak-siniflandirdik-1101830084.html
Trump: Fentanili resmen 'kitle imha silahı' olarak sınıflandırdık
Trump: Fentanili resmen 'kitle imha silahı' olarak sınıflandırdık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, aşırı doz ölümlerinde yaşanan artışa dikkat çekerek fentanili 'kitle imha silahı' olarak sınıflandıran bir başkanlık kararnamesi... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T00:27+0300
2025-12-16T01:36+0300
dünya
abd
donald trump
fentanil
kitle i̇mha silahları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_16f068de4e97dd8fd278335cd04680e5.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaynaklı aşırı doz ölümlerinde rekor seviyelere ulaşılmasına değinerek, fentanili resmen kitle imha silahı olarak sınıflandıracak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.Trump, Oval Ofis'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Şara'ya güveniyorum'Konuşmasının devamında Trump, Suriye'de gerçekleşen saldırının ardından Şara'ya hala güven duyup duymadığı sorusuna gazetecilere "Evet, duyuyorum" yanıtını verdi.Ayrıca saldırıya sert bir karşılık verileceğinin de sözü vererek, "Onlar ağır darbe alacaklar" diye ekledi.'Bence Gazze’deki uluslararası istikrar gücü güçlü bir biçimde işliyor'Ayrıca Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün halihazırda "çok güçlü bir şekilde" işlediğini ve daha fazla ülkenin katılımıyla gelecekte daha da güçleneceğini belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/abdnin-suriye-temsilcisi-barrack-israil-basbakani-netanyahu-ile-bir-araya-geldi-1101817088.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a6035bec2a771902eca41f89f25b86e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, fentanil, kitle i̇mha silahları
abd, donald trump, fentanil, kitle i̇mha silahları

Trump: Fentanili resmen 'kitle imha silahı' olarak sınıflandırdık

00:27 16.12.2025 (güncellendi: 01:36 16.12.2025)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, aşırı doz ölümlerinde yaşanan artışa dikkat çekerek fentanili 'kitle imha silahı' olarak sınıflandıran bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaynaklı aşırı doz ölümlerinde rekor seviyelere ulaşılmasına değinerek, fentanili resmen kitle imha silahı olarak sınıflandıracak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.
Trump, Oval Ofis'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, fentanili resmen kitle imha silahı olarak sınıflandırdık, ki bu da tam olarak öyle. Hiçbir bomba bunun yaptığını yapamaz, her yıl 200.000 ila 300.000 insan ölüyor

'Şara'ya güveniyorum'

Konuşmasının devamında Trump, Suriye'de gerçekleşen saldırının ardından Şara'ya hala güven duyup duymadığı sorusuna gazetecilere "Evet, duyuyorum" yanıtını verdi.
Ayrıca saldırıya sert bir karşılık verileceğinin de sözü vererek, "Onlar ağır darbe alacaklar" diye ekledi.

'Bence Gazze’deki uluslararası istikrar gücü güçlü bir biçimde işliyor'

Ayrıca Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün halihazırda "çok güçlü bir şekilde" işlediğini ve daha fazla ülkenin katılımıyla gelecekte daha da güçleneceğini belirtti:
"Bence Gazze'deki uluslararası istikrar gücü zaten çok güçlü bir biçimde işliyor, ancak giderek daha da güçlenecek ve daha fazla ülke bu güce katılacak"
Tom Barrack ve Netanyahu bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
DÜNYA
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi
Dün, 17:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала