https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-fentanili-resmen-kitle-imha-silahi-olarak-siniflandirdik-1101830084.html
Trump, Oval Ofis'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Şara'ya güveniyorum'Konuşmasının devamında Trump, Suriye'de gerçekleşen saldırının ardından Şara'ya hala güven duyup duymadığı sorusuna gazetecilere "Evet, duyuyorum" yanıtını verdi.Ayrıca saldırıya sert bir karşılık verileceğinin de sözü vererek, "Onlar ağır darbe alacaklar" diye ekledi.'Bence Gazze'deki uluslararası istikrar gücü güçlü bir biçimde işliyor'Ayrıca Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün halihazırda "çok güçlü bir şekilde" işlediğini ve daha fazla ülkenin katılımıyla gelecekte daha da güçleneceğini belirtti:
Trump: Fentanili resmen 'kitle imha silahı' olarak sınıflandırdık
00:27 16.12.2025 (güncellendi: 01:36 16.12.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaynaklı aşırı doz ölümlerinde rekor seviyelere ulaşılmasına değinerek, fentanili resmen kitle imha silahı olarak sınıflandıracak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.
Trump, Oval Ofis'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, fentanili resmen kitle imha silahı olarak sınıflandırdık, ki bu da tam olarak öyle. Hiçbir bomba bunun yaptığını yapamaz, her yıl 200.000 ila 300.000 insan ölüyor
Konuşmasının devamında Trump, Suriye'de gerçekleşen saldırının ardından
Şara'ya hala güven duyup duymadığı sorusuna gazetecilere "Evet, duyuyorum" yanıtını verdi.
Ayrıca saldırıya sert bir karşılık verileceğinin de sözü vererek, "Onlar ağır darbe alacaklar" diye ekledi.
'Bence Gazze’deki uluslararası istikrar gücü güçlü bir biçimde işliyor'
Ayrıca Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün halihazırda "çok güçlü bir şekilde" işlediğini ve daha fazla ülkenin katılımıyla gelecekte daha da güçleneceğini belirtti:
"Bence Gazze'deki uluslararası istikrar gücü zaten çok güçlü bir biçimde işliyor, ancak giderek daha da güçlenecek ve daha fazla ülke bu güce katılacak"