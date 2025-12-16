Trump: Fentanili resmen 'kitle imha silahı' olarak sınıflandırdık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-fentanili-resmen-kitle-imha-silahi-olarak-siniflandirdik-1101830084.html

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı doz ölümlerinde yaşanan artışa dikkat çekerek fentanili 'kitle imha silahı' olarak sınıflandıran bir başkanlık kararnamesi... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaynaklı aşırı doz ölümlerinde rekor seviyelere ulaşılmasına değinerek, fentanili resmen kitle imha silahı olarak sınıflandıracak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.Trump, Oval Ofis'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Şara'ya güveniyorum'Konuşmasının devamında Trump, Suriye'de gerçekleşen saldırının ardından Şara'ya hala güven duyup duymadığı sorusuna gazetecilere "Evet, duyuyorum" yanıtını verdi.Ayrıca saldırıya sert bir karşılık verileceğinin de sözü vererek, "Onlar ağır darbe alacaklar" diye ekledi.'Bence Gazze’deki uluslararası istikrar gücü güçlü bir biçimde işliyor'Ayrıca Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün halihazırda "çok güçlü bir şekilde" işlediğini ve daha fazla ülkenin katılımıyla gelecekte daha da güçleneceğini belirtti:

