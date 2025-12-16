Tekvando hocası, öğrencisi ve ailesini öldürdü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/tekvando-hocasi-ogrencisi-ve-ailesini-oldurdu-1101846272.html
16.12.2025
Sydney'de 'Aslan Usta' olarak bilinen tekvando hocası Kwang Kyung Yoo (51), 7 yaşındaki öğrencisi ve ailesini katletmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yoo'nun hiçbir koşulda tahliye edilemeyeceğini kararlaştırdı. Yargıç Ian Harrison, sanığın cinayetleri işlemesindeki temel motivasyonun, 'kurban ailenin maddi başarısını kıskanmak' olduğunu belirtti.'Hayatı boyunca yalan söyledi' Mahkeme sürecinde, Yoo'nun hayatı boyunca büyük yalanlar söylediği ve kurban 'ailenin gösterişli yaşam tarzı karşısında eziklik hissettiği' kaydedildi. Avustralya'nın en zengini ile tanıştığını, olimpiyatlara katıldığını ve lüks bir hayatı olduğunu iddia eden Yoo, aslında akademisinin kirasını bile ödeyemeyecek durumdaydı. Bu yalanlar ve maddi çıkmaz, onu korkunç bir plana sürükledi.'İnsanlıktan uzak eylemlerdi'Geçen yıl şubat ayında, Yoo önce anne Min Cho (41) ve 7 yaşındaki çocuğu kendi akademisinde boğarak öldürdü. Ardından, annenin lüks aracıyla ailenin evine giderek baba Steven Cho'yu (39) bıçakladı. Polis, Yoo'yu yaralı halde hastanede tutukladı. Yargıç Harrison, kararını açıklarken, "Bu cinayetler insanlıktan uzak, anlamsız derecede zalim ve acımasız eylemlerdi" ifadelerini kullandı.
