Avustralya'da Müslümanlara saldırı: Müslüman mezarlığına domuz başı bırakıldı

Avustralya Bondi Sahili'ndeki silahlı saldırı sonrası, şehirdeki bir Müslüman mezarlığına domuz başı ve organları bırakılarak tahrip edildi. Polis olayla... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Avustralya Sydney’de yaşanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, şehrin güneybatısındaki bir Müslüman mezarlığında rahatsız edici bir olay meydana geldi. Narellan bölgesindeki mezarlığın girişine, Müslüman inancında kirlilik ve hakaret simgesi olarak görülen domuz başları ve organları bırakıldığı bildirildi.Polis hızla devreye girdiOlayla ilgili yapılan polis açıklamasında, Richardson Road'daki mezarlık girişinde hayvan kalıntıları bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Yerinde inceleme yapan polis, birkaç domuz başı buldu ve olayla ilgili derhal soruşturma başlattı. Polis, domuz başlarının kaldırıldığını ve uygun şekilde imha edildiğini, soruşturmanın ise devam ettiğini duyurdu. Silahlı saldırının hemen ardından yaşandıMezarlığa yapılan bu saldırı, Bondi Beach'teki kitlesel silahlı saldırıdan sadece bir gün sonra gerçekleşti. Silahlı saldırıda henüz kimlikleri açıklanmayan bir baba ve oğlunun 15 kişiyi öldürdüğü, polisin olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirdiği aktarıldı.

