Tedesco: İstediğimiz sistemi oynamaya hazır

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ofansif bir takımla sahada...

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın oynadığı formasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.Konyaspor karşısında gol yememelerinin sebebinin formasyon değişimi olmadığını, 4'lü savunmanın ve 2 aktif 6 numaranın etkili olduğunu dile getirdi.Oynadıkları sistemde sürekli değişimler olabildiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Sistemimiz, ne tarz beklerle oynadığımızda değişebiliyor. Levent daha fazla geride kalmayı tercih ediyor. Ama istediğinde ileriye de çıkabiliyor. Norveç'te Talisca'ya yaptığı asist gibi. Archie ve Mert Müldür daha fazla öne çıkıyor. Kerem içeri geliyor, Asensio içeri geliyor. Aslında ilk maçım olan Trabzonspor maçında da bu şekilde oynamıştık ama çok kontra yemiştik. Bence takım git gide üzerine koyarak adımlar attı ve oynamak istediğimiz sistemi oynamaya hazır. Zaman zaman 4-3-3, bazen 4-2-3-1 oynuyoruz. Takımın bu anlamda esnek olması güzel." ifadelerini kullandı.Süper Lig'in çok zorlu bir lig olduğunu ve her rakibin futbol oynamaya çalıştığını anlatan Tedesco, "Bugünkü rakibimiz orta sıralarda bir takım olmasına rağmen harika oynadı. Maç 3-0'ken de asla pes etmediler. Ligimiz çok üst seviyede. Bu anlamda çok saygı duyuyorum." diye konuştu.Oyundan çıktığı için tepki gösterdiği belirtilen Jhon Duran'a da değinen Tedesco, "Herkes gibi oynamak ve oyundan çıkmak istemiyor. Yaşanılan durumu normal karşılıyorum. Her oyuncu oynamak ister." açıklamasında bulundu."Talisca gibi bir oyuncuya sahip olduğum için mutluyum"UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir Norveç deplasmanı geçirdiklerini aktaran Tedesco, 5 saatlik uçuş ve 1 saatlik otobüs yolculuğunun Brann maçını zorlu kıldığını dile getirdi.Yorucu bir deplasmanın ardından takımının bugün sahada çok iyi oynadığını vurgulayan Tedesco, "Tabii ki biz bu hissiyata antrenmanlardaki görüntü nedeniyle sahiptik. Takımın dün antrenmandaki performansından dolayı mutluydum. Bugün çok ofansif takımla sahaya çıktık. İlk 11'imiz ne yapmak istediğimizi gösteriyordu ve takım da bunu net şekilde yaptı." değerlendirmesinde bulundu.Brann deplasmanında hat-trick yapan, Konyaspor'a karşı da 2 gol kaydeden Talisca hakkında da konuşan Tedesco, şöyle konuştu:Son olarak lige verilecek arada Süper Kupa maçlarına çıkacaklarını belirten Tedesco, "Süper Kupa sebebiyle kamp için zaman ayarlamak zor. 6 Ocak'ta Adana'da Samsunspor'la oynayacağız. Futbolcular çok maç oynadılar ve iyi bir ritmimiz var. Bu ritmi umarım sonuna kadar devam ettiririz. Bu maçları oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bir takım için en iyi şey maçtır. Çok maç oynayınca antrenman yapacak vakit kalmıyor ama biz bu durumu kabulleniyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

