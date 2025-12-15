https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/fenerbahce-sahasinda-konyasporu-4-0-maglup-etti-1101828159.html
Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe sahasında Konyaspor’u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe 36 puanla Süper Lig’de 2. sıraya yükseldi... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ederel ligde 2. sırayı aldı.Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Anderson Talisca'nın penaltı atışından kaydettiği golle öne geçen sarı-lacivertliler, 30. dakikada Mert Müldür'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı.Fenerbahçe, 37. dakikada yine Talisca'nın ayağından 3. golü buldu ve ilk yarı 3-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun ritmini düşüren ve rakibine pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, 87. dakikada Marco Asensio'nun golüyle farkı 4'e çıkardı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.Fenerbahçe, bu galibiyetle 36 puana ulaştı ve ikinci sıraya yükseldi. Talisca son 2 maçta 5 gol attıFenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca hafta içinde Brann deplasmanında 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Konyaspor maçı öncesinde ligde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, Konyaspor karşısında takımı adına 2 gol atmayı başardı. Talisca, ligdeki gol sayısını 8'e çıkarırken toplamda 13 gole ulaştı.Mert Müldür, Konyaspor karşısında 30. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon ilk golüne imza attı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, Konyaspor mücadelesi öncesinde ligde 6 gol atmıştı. Gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan İspanyol oyuncu, Konyaspor karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. 'Oley oley Sadettin Saran'Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu. 33. dakikada tribünler "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" şeklinde tezahürat yaptı.
22:03 15.12.2025 (güncellendi: 23:00 15.12.2025)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe 36 puanla Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Gollerin 2'si 28'inci ve 37'inci dakikalarda Talisca'dan gelirken, Mert Müldür 30'uncu, Asensio 87'inci dakikalarda topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ederel ligde 2. sırayı aldı.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Anderson Talisca'nın penaltı atışından kaydettiği golle öne geçen sarı-lacivertliler, 30. dakikada Mert Müldür'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Fenerbahçe, 37. dakikada yine Talisca'nın ayağından 3. golü buldu ve ilk yarı 3-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda oyunun ritmini düşüren ve rakibine pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, 87. dakikada Marco Asensio'nun golüyle farkı 4'e çıkardı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle 36 puana ulaştı ve ikinci sıraya yükseldi.
Talisca son 2 maçta 5 gol attı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca hafta içinde Brann deplasmanında 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Konyaspor maçı öncesinde ligde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, Konyaspor karşısında takımı adına 2 gol atmayı başardı. Talisca, ligdeki gol sayısını 8'e çıkarırken toplamda 13 gole ulaştı.
Mert Müldür, Konyaspor karşısında 30. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon ilk golüne imza attı.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, Konyaspor mücadelesi öncesinde ligde 6 gol atmıştı. Gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan İspanyol oyuncu, Konyaspor karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
'Oley oley Sadettin Saran'
Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu. 33. dakikada tribünler "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" şeklinde tezahürat yaptı.