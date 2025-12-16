https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/abd-pasifikte-uyusturucu-tasidigi-iddiasiyla-uc-gemiyi-vurdu-1101834845.html
ABD, Pasifik'te 'uyuşturucu taşıdığı' iddiasıyla üç gemiyi vurdu
ABD, Pasifik’te ‘uyuşturucu taşıdığı’ iddiasıyla üç gemiyi vurdu
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun uluslararası sularında, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla üç geminin vurulduğunu ve sekiz kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılarına” yönelik bir operasyonun düzenlendiğini açıkladı.Komutanlığın açıklamasında, “15 Aralık'ta, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Southern Spear Ortak Görev Gücü, uluslararası sularda terör örgütü bağlantılı olarak belirlenen üç gemiye karşı ölümcül kinetik saldırılar düzenledi” ifadesi yer aldı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre istihbarat, söz konusu gemilerin Doğu Pasifik'te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarını takip ettiği ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı yönündeydi.Düzenlenen saldırılar sonucu 3 gemide toplam 8 kişinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, ilk teknede 3, ikinci teknede 2, üçüncü teknede ise 3 kişinin bulunduğu belirtildi.ABD ordusu aylardır Karayipler’de ‘uyuşturucu kartellerine karşı’ olduğunu belirttiği ‘operasyonlar’ yürütüyor. Bölgedeki Amerikan askeri varlığı önemli ölçüde güçlendirildi. Trump, CIA’in Venezüella içinde gizli operasyonlar yürütmesine onay verdiğini doğrulamıştı.Bölgedeki ABD varlığı Pentagon’un konuşlandırması kapsamında bölgede 15 binden fazla asker ve bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Eylül’den bu yana Karayipler ve Pasifik’te ‘uyuşturucu taşıdığı’ iddia edilen teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenlendi ve 83 kişi öldü.
09:11 16.12.2025 (güncellendi: 09:13 16.12.2025)
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nun uluslararası sularında, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla üç geminin vurulduğunu ve sekiz kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılarına” yönelik bir operasyonun düzenlendiğini açıkladı.
Komutanlığın açıklamasında, “15 Aralık'ta, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Southern Spear Ortak Görev Gücü, uluslararası sularda terör örgütü bağlantılı olarak belirlenen üç gemiye karşı ölümcül kinetik saldırılar düzenledi” ifadesi yer aldı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre istihbarat, söz konusu gemilerin Doğu Pasifik'te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarını takip ettiği ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı yönündeydi.
Düzenlenen saldırılar sonucu 3 gemide toplam 8 kişinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, ilk teknede 3, ikinci teknede 2, üçüncü teknede ise 3 kişinin bulunduğu belirtildi.
ABD ordusu aylardır Karayipler’de ‘uyuşturucu kartellerine karşı’ olduğunu belirttiği ‘operasyonlar’ yürütüyor. Bölgedeki Amerikan askeri varlığı önemli ölçüde güçlendirildi. Trump, CIA’in Venezüella içinde gizli operasyonlar yürütmesine onay verdiğini doğrulamıştı.
Bölgedeki ABD varlığı Pentagon’un konuşlandırması kapsamında bölgede 15 binden fazla asker ve bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Eylül’den bu yana Karayipler ve Pasifik’te ‘uyuşturucu taşıdığı’ iddia edilen teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenlendi ve 83 kişi öldü.