Rus ordusu adım adım ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim daha düşmandan temizlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi'nde Novoplatonovka yerleşimini kontrol altına aldı.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı bin 520’in üzerinde asker, ayrıca 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı ulaşım altyapısı tesisleri, İHA üretim atölyesi ve depoları, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri 180 uçak tipi İHA engelledi.

