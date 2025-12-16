Türkiye
RTÜK inceleme başlatmıştı: Platform Jasmine dizisini yayından kaldırdı
RTÜK tarafından inceleme başlatılan Jasmine dizisi, platformun içerik listesinden kaldırıldı. Daha önce izlenebilen yapımın katalogdan çıkarılması... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Aile yapısını zedelediği öne sürülen bazı sahneler nedeniyle RTÜK’ün inceleme başlattığı Jasmine dizi yayından kaldırıldı.Asena Keskinci'nin başrolünde oynadığı internet dizisi ağır bir kalp hastalığıyla mücadele eden Yasemin’in organ nakli listesine girme mücadelesini ve bu süreçte karşılaştığı zorlu, ahlaki ikilemleri konu alıyordu.Son güncellemeyle birlikte erişime kapatılan dizinin takipçileri resmi bir açıklama bekliyor.
18:26 16.12.2025
RTÜK tarafından inceleme başlatılan Jasmine dizisi, platformun içerik listesinden kaldırıldı. Daha önce izlenebilen yapımın katalogdan çıkarılması kullanıcıların dikkatini çekerken, karara ilişkin resmi bir gerekçe paylaşılmadı.
Aile yapısını zedelediği öne sürülen bazı sahneler nedeniyle RTÜK’ün inceleme başlattığı Jasmine dizi yayından kaldırıldı.
Asena Keskinci'nin başrolünde oynadığı internet dizisi ağır bir kalp hastalığıyla mücadele eden Yasemin’in organ nakli listesine girme mücadelesini ve bu süreçte karşılaştığı zorlu, ahlaki ikilemleri konu alıyordu.
Son güncellemeyle birlikte erişime kapatılan dizinin takipçileri resmi bir açıklama bekliyor.
RTÜK, aile yapısını hedef aldığı iddiasıyla 'Jasmine' adlı diziye inceleme başlattı
Dün, 15:03
