RTÜK inceleme başlatmıştı: Platform Jasmine dizisini yayından kaldırdı

RTÜK tarafından inceleme başlatılan Jasmine dizisi, platformun içerik listesinden kaldırıldı. Daha önce izlenebilen yapımın katalogdan çıkarılması... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Aile yapısını zedelediği öne sürülen bazı sahneler nedeniyle RTÜK’ün inceleme başlattığı Jasmine dizi yayından kaldırıldı.Asena Keskinci'nin başrolünde oynadığı internet dizisi ağır bir kalp hastalığıyla mücadele eden Yasemin’in organ nakli listesine girme mücadelesini ve bu süreçte karşılaştığı zorlu, ahlaki ikilemleri konu alıyordu.Son güncellemeyle birlikte erişime kapatılan dizinin takipçileri resmi bir açıklama bekliyor.

