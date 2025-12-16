https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/polonyada-noel-pazari-saldiri-plani-iddiasi-universite-ogrencisi-gozaltinda-1101842670.html

Polonya’da Noel pazarı saldırı planı iddiası: Üniversite öğrencisi gözaltında

Polonya’da Noel pazarı saldırı planı iddiası: Üniversite öğrencisi gözaltında

Sputnik Türkiye

Polonya güvenlik birimleri, bir Noel pazarında 'kitlesel saldırı' hazırlığında olduğu şüphesiyle bir üniversite öğrencisini gözaltına aldı. IŞİD bağlantısından şüpheleniliyor.

2025-12-16T12:31+0300

2025-12-16T12:31+0300

2025-12-16T12:31+0300

dünya

polonya

işi̇d

haberler

polonya i̇ç güvenlik ajansı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101842123_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_29b6463a4d116ede66ead10cd0f58784.jpg

Polonya özel servislerinin sözcüsü Jacek Dobrzynski, salı günü yaptığı açıklamada şüphelinin saldırıyı patlayıcılarla gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.Lublin Katolik Üniversitesi öğrencisi Mateusz W.’nin patlayıcı kullanarak saldırı düzenlemek istediği belirtildi.‘IŞİD ile bağlantı’ suçlamasıDobrzynski, X platformunda yaptığı paylaşımda, 'Suçun amacı çok sayıda insanı korkutmak ve IŞİD’i desteklemekti' ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Polonya İç Güvenlik Ajansı ekipleri, dijital verilere el koydu.Savcılık, Mateusz W.’yi 'çok sayıda kişinin ölümüne veya ağır yaralanmasına yol açabilecek bir terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla hazırlık yapmakla' suçladı.Ayrıca, saldırının hayata geçirilmesi için ‘bir terör örgütüyle temas kurmaya ve destek sağlamaya yönelik adımlar attığı’ da suçlamalar arasında.Yetkililer, şüpheli hakkında şu aşamada başka ayrıntı paylaşmazken, Mateusz W.’nin ilk etapta üç ay süreyle tutuklu kalacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/benzine-buyuk-indirim-geldi-akaryakitta-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1101835211.html

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, noel pazarı, saldırı hazırlığı, şüpheli, işi̇d, gözaltı, haberler, son dakika, dünya haberleri