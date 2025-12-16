https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/polonyada-noel-pazari-saldiri-plani-iddiasi-universite-ogrencisi-gozaltinda-1101842670.html
Polonya’da Noel pazarı saldırı planı iddiası: Üniversite öğrencisi gözaltında
Polonya’da Noel pazarı saldırı planı iddiası: Üniversite öğrencisi gözaltında
Sputnik Türkiye
Polonya güvenlik birimleri, bir Noel pazarında 'kitlesel saldırı' hazırlığında olduğu şüphesiyle bir üniversite öğrencisini gözaltına aldı. IŞİD bağlantısından şüpheleniliyor.
2025-12-16T12:31+0300
2025-12-16T12:31+0300
2025-12-16T12:31+0300
dünya
polonya
işi̇d
haberler
polonya i̇ç güvenlik ajansı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101842123_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_29b6463a4d116ede66ead10cd0f58784.jpg
Polonya özel servislerinin sözcüsü Jacek Dobrzynski, salı günü yaptığı açıklamada şüphelinin saldırıyı patlayıcılarla gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.Lublin Katolik Üniversitesi öğrencisi Mateusz W.’nin patlayıcı kullanarak saldırı düzenlemek istediği belirtildi.‘IŞİD ile bağlantı’ suçlamasıDobrzynski, X platformunda yaptığı paylaşımda, 'Suçun amacı çok sayıda insanı korkutmak ve IŞİD’i desteklemekti' ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Polonya İç Güvenlik Ajansı ekipleri, dijital verilere el koydu.Savcılık, Mateusz W.’yi 'çok sayıda kişinin ölümüne veya ağır yaralanmasına yol açabilecek bir terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla hazırlık yapmakla' suçladı.Ayrıca, saldırının hayata geçirilmesi için ‘bir terör örgütüyle temas kurmaya ve destek sağlamaya yönelik adımlar attığı’ da suçlamalar arasında.Yetkililer, şüpheli hakkında şu aşamada başka ayrıntı paylaşmazken, Mateusz W.’nin ilk etapta üç ay süreyle tutuklu kalacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/benzine-buyuk-indirim-geldi-akaryakitta-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1101835211.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101842123_28:0:1228:900_1920x0_80_0_0_725be5f06152fbd6236eef00346c19e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polonya, noel pazarı, saldırı hazırlığı, şüpheli, işi̇d, gözaltı, haberler, son dakika, dünya haberleri
polonya, noel pazarı, saldırı hazırlığı, şüpheli, işi̇d, gözaltı, haberler, son dakika, dünya haberleri
Polonya’da Noel pazarı saldırı planı iddiası: Üniversite öğrencisi gözaltında
Polonya güvenlik birimleri, bir Noel pazarında 'kitlesel saldırı' hazırlığında olduğu şüphesiyle bir üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Şüpheliye yöneltilen suçlamalar arasında olası saldırının ‘IŞİD ile bağlantılı yürütüleceği’ de iddiaları da var.
Polonya özel servislerinin sözcüsü Jacek Dobrzynski, salı günü yaptığı açıklamada şüphelinin saldırıyı patlayıcılarla gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.
Lublin Katolik Üniversitesi öğrencisi Mateusz W.’nin patlayıcı kullanarak saldırı düzenlemek istediği belirtildi.
‘IŞİD ile bağlantı’ suçlaması
Dobrzynski, X platformunda yaptığı paylaşımda, 'Suçun amacı çok sayıda insanı korkutmak ve IŞİD’i desteklemekti' ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Polonya İç Güvenlik Ajansı ekipleri, dijital verilere el koydu.
Savcılık, Mateusz W.’yi 'çok sayıda kişinin ölümüne veya ağır yaralanmasına yol açabilecek bir terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla hazırlık yapmakla' suçladı.
Ayrıca, saldırının hayata geçirilmesi için ‘bir terör örgütüyle temas kurmaya ve destek sağlamaya yönelik adımlar attığı’ da suçlamalar arasında.
Yetkililer, şüpheli hakkında şu aşamada başka ayrıntı paylaşmazken, Mateusz W.’nin ilk etapta üç ay süreyle tutuklu kalacağı bildirildi.