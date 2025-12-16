Türkiye
Polonya’da Noel pazarı saldırı planı iddiası: Üniversite öğrencisi gözaltında
Sputnik Türkiye
Polonya güvenlik birimleri, bir Noel pazarında 'kitlesel saldırı' hazırlığında olduğu şüphesiyle bir üniversite öğrencisini gözaltına aldı. IŞİD bağlantısından şüpheleniliyor.
dünya
polonya
işi̇d
polonya i̇ç güvenlik ajansı
Polonya özel servislerinin sözcüsü Jacek Dobrzynski, salı günü yaptığı açıklamada şüphelinin saldırıyı patlayıcılarla gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.Lublin Katolik Üniversitesi öğrencisi Mateusz W.’nin patlayıcı kullanarak saldırı düzenlemek istediği belirtildi.‘IŞİD ile bağlantı’ suçlamasıDobrzynski, X platformunda yaptığı paylaşımda, 'Suçun amacı çok sayıda insanı korkutmak ve IŞİD’i desteklemekti' ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Polonya İç Güvenlik Ajansı ekipleri, dijital verilere el koydu.Savcılık, Mateusz W.’yi 'çok sayıda kişinin ölümüne veya ağır yaralanmasına yol açabilecek bir terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla hazırlık yapmakla' suçladı.Ayrıca, saldırının hayata geçirilmesi için ‘bir terör örgütüyle temas kurmaya ve destek sağlamaya yönelik adımlar attığı’ da suçlamalar arasında.Yetkililer, şüpheli hakkında şu aşamada başka ayrıntı paylaşmazken, Mateusz W.’nin ilk etapta üç ay süreyle tutuklu kalacağı bildirildi.
polonya
12:31 16.12.2025
Polonya güvenlik birimleri, bir Noel pazarında 'kitlesel saldırı' hazırlığında olduğu şüphesiyle bir üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Şüpheliye yöneltilen suçlamalar arasında olası saldırının ‘IŞİD ile bağlantılı yürütüleceği’ de iddiaları da var.
Polonya özel servislerinin sözcüsü Jacek Dobrzynski, salı günü yaptığı açıklamada şüphelinin saldırıyı patlayıcılarla gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.
Lublin Katolik Üniversitesi öğrencisi Mateusz W.’nin patlayıcı kullanarak saldırı düzenlemek istediği belirtildi.

‘IŞİD ile bağlantı’ suçlaması

Dobrzynski, X platformunda yaptığı paylaşımda, 'Suçun amacı çok sayıda insanı korkutmak ve IŞİD’i desteklemekti' ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Polonya İç Güvenlik Ajansı ekipleri, dijital verilere el koydu.
Savcılık, Mateusz W.’yi 'çok sayıda kişinin ölümüne veya ağır yaralanmasına yol açabilecek bir terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla hazırlık yapmakla' suçladı.
Ayrıca, saldırının hayata geçirilmesi için ‘bir terör örgütüyle temas kurmaya ve destek sağlamaya yönelik adımlar attığı’ da suçlamalar arasında.
Yetkililer, şüpheli hakkında şu aşamada başka ayrıntı paylaşmazken, Mateusz W.’nin ilk etapta üç ay süreyle tutuklu kalacağı bildirildi.
