Peskov: Avrupa'nın Ukrayna görüşmelerine katılımı Rusya için olumlu bir sonuç vadetmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine yönelik barış görüşmelerine Avrupa’nın dahil olmasının, Rusya açısından anlamlı bir çözüm sunmadığını belirtti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa’nın Ukrayna meselesindeki barış sürecine doğrudan katılımının Moskova açısından iyiye işaret olmadığını, bu katılımın Rusya için kabul edilemez önerilerin önünü açabileceğini söyledi.Peskov, “Avrupalılar barış planında ne zaman yer alsa, bu bizim açımızdan olumlu sonuçlar doğurmuyor. Önerdikleri formüller büyük oranda Rusya için kabul edilemez” diyerek, yeni bir müzakere turu öncesinde özellikle ABD ile Ukrayna arasında yapılan son temasların sonucunun analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.Aralık ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Yaklaşık beş saat süren görüşmede ABD’nin 27 maddelik barış planı detaylı şekilde ele alınmış, ancak taraflar arasında ortak bir zemin bulunamamıştı.Putin daha sonra yaptığı açıklamada, Washington’un planın ilk halini dört başlık altında paketlere ayırdığını ve ayrı ayrı ele alınmalarını önerdiğini belirtmişti. Rus lider, maddelerin neredeyse tamamını incelediğini ve Moskova'nın katılmadığı bazı noktalar olduğunu vurgulamıştı.Öte yandan, geçen hafta sonu Berlin'de ABD ve Ukrayna heyetleri arasında bir görüşme gerçekleşti. Basına yansıyan bilgilere göre, Batılı ülkeler Ukrayna’ya NATO’nun 5. maddesi kapsamındaki gibi güvenlik garantileri vermeyi kabul etti. Ancak Polonya Başbakanı Donald Tusk’un iddiasına göre, bu garantiler karşılığında Washington, Kiev’den bazı toprak tavizleri talep etti.

