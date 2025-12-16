Türkiye
Pakistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Pakistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 16.12.2025
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde deprem meydana geldi. Geo News’in, Pakistan Meteoroloji Dairesi kaynaklı haberine göre, merkez üssü Belucistan’ın Sonmiani bölgesi olan depremin büyüklüğü 5.2 olarak kaydedildi. Yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının, Karaçi’nin bazı bölgelerinde de hissedildiği bildirildi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
SON HABERLER
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde deprem meydana geldi. Geo News’in, Pakistan Meteoroloji Dairesi kaynaklı haberine göre, merkez üssü Belucistan’ın Sonmiani bölgesi olan depremin büyüklüğü 5.2 olarak kaydedildi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının, Karaçi’nin bazı bölgelerinde de hissedildiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
