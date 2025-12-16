https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/pakistanda-52-buyuklugunde-deprem-1101831459.html
Pakistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Pakistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde deprem meydana geldi. Geo News’in, Pakistan Meteoroloji Dairesi kaynaklı haberine göre, merkez üssü Belucistan’ın Sonmiani bölgesi olan depremin büyüklüğü 5.2 olarak kaydedildi. Yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının, Karaçi’nin bazı bölgelerinde de hissedildiği bildirildi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
