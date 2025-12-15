Türkiye
Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
AFAD, Hatay Antakya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
12:31 15.12.2025 (güncellendi: 13:00 15.12.2025)
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Hatay Antakya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Заголовок открываемого материала