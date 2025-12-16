https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ortaokul-ogrencisine-bicakli-saldiri-cocuk-yastaki-4-supheli-yakalandi-1101830607.html

Ortaokul öğrencisine bıçaklı saldırı: Çocuk yaştaki 4 şüpheli yakalandı

Ortaokul öğrencisine bıçaklı saldırı: Çocuk yaştaki 4 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de bir ortaokul öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T01:37+0300

2025-12-16T01:37+0300

2025-12-16T01:37+0300

türki̇ye

türkiye

eskişehir

bıçaklı kavga

bıçaklı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_175e1ef6d7aa9331c2c8115857df40a2.jpg

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi U.D. ile çocuk yaştaki 4 kişilik bir grup arasında başlayan tartışma kvagaya döndü.Kavga sırasında U.D. bıçakla yaralandı.Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Çocuk yaştaki 4 şüpheli bıçakla birlikte yakalandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/kocaelide-12-yas-alti-lig-musabakasinda-antrenorden-kadin-hakeme-siddet-1101829425.html

türki̇ye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, eskişehir, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı