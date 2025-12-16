https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ortaokul-ogrencisine-bicakli-saldiri-cocuk-yastaki-4-supheli-yakalandi-1101830607.html
Ortaokul öğrencisine bıçaklı saldırı: Çocuk yaştaki 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de bir ortaokul öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi U.D. ile çocuk yaştaki 4 kişilik bir grup arasında başlayan tartışma kvagaya döndü.Kavga sırasında U.D. bıçakla yaralandı.Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Çocuk yaştaki 4 şüpheli bıçakla birlikte yakalandı.
