Kocaeli'de 12 yaş altı lig müsabakasında antrenörden kadın hakeme şiddet

Kocaeli'de oynanan 12 yaş altı lig müsabakasında 18 yaşındaki hakem Songül Uzun antrenörü Seçkin Tanrıkulu tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. 15.12.2025

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oynanan U12 Ligi müsabakasında kadın bir hakemin fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasının gündeme gelmesiyle açıklamalarda bulundu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda bugün oynanan Çubuklu Bala Spor-Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasında 18 yaşındaki hakem Songül Uzun'un, Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tanrıkulu tarafından tokat atılarak fiziksel şiddete maruz bırakıldığı aktarıldı.Açıklamada müsabakanın çocukların akademik ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendiği vurgulanarak, spor sahalarında her türlü şiddete karşı olunduğu vurgulandı ve kadın bir hakeme yönelik gerçekleştirilen şiddet olayının kabul edilemez olduğu ifade edildi.Derneğin hukuk birimi aracılığıyla söz konusu kişi hakkında yasal sürecin başlatılacağı kaydedildi.Saat 18.00’de Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın ilerleyen dakikalarında hakemin verdiği bir karar sonrası tepki gösteren Tanrıkulu sahaya girmesi sonucu garilim yükseldi. Yaşanan olayda aday hakem olduğu belirtilen Songül Uzun fiziksel şiddete maruz kaldı.

