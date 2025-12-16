https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/nasdaq-islem-saatlerini-uzatmak-istiyor-gece-seansi-planlaniyor-1101855073.html

Nasdaq işlem saatlerini uzatmak istiyor: 'Gece seansı planlanıyor'

Nasdaq işlem saatlerini uzatmak istiyor: 'Gece seansı planlanıyor'

Nasdaq, işlem saatlerini hafta içi günde 16 saatten 23 saate çıkarmak için SEC'e başvurdu. Gece seansı eklenmesi planlanırken, uygulamanın 2026'nın üçüncü... 16.12.2025

ABD’de Apple, Microsoft ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq Borsası, işlem saatlerini uzatmak istiyor. Nasdaq, hafta içi günlük işlem süresini 16 saatten 23 saate çıkarmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurdu.Borsanın SEC’e sunduğu teklife göre, özellikle ABD dışındaki yatırımcıların gece saatlerinde Amerikan hisseleriyle işlem yapma isteği bu kararın temel nedeni. Bu kapsamda, hisse senetleri ve borsa yatırım ürünlerinin haftada 5 gün, günde 23 saat işlem görmesi planlanıyor.Nasdaq’ın Kuzey Amerika Pazarlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chuck Mack, mevcut seanslara ek olarak 21.00 ile 04.00 saatleri arasında bir 'gece seansı' açmayı düşündüklerini söyledi.Mack, bu uygulamanın SEC onayına bağlı olduğunu, teknik altyapı hazır olduğunda hayata geçirileceğini ve 2026’nın üçüncü çeyreğinde hazır olmayı beklediklerini belirtti.Yatırımcı alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken Mack, yabancı yatırımcıların ABD hisse senetlerindeki payının 2019’dan bu yana yüzde 97 arttığını ve 2024 ortasında 17 trilyon dolara ulaştığını ifade etti.Şu anda Nasdaq’ta işlemler hafta içi üç ayrı seansta yapılıyor:Borsa, hafta içi 20.00 ile ertesi gün 04.00 arasında ve hafta sonları kapalı durumda.

