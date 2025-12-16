Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-var-3-bolgede-buzlanma-ve-don-etkili-olacak-1101832261.html
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı var: 3 bölgede buzlanma ve don etkili olacak
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı var: 3 bölgede buzlanma ve don etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Aralık Salı günü için Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Sinop, Kastamonu ve Orta Akdeniz için kuvvetli yağış ve rüzgâr alarmı.
2025-12-16T06:59+0300
2025-12-16T06:59+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
kar yağışı
sağanak yağış uyarısı
denizde fırtına uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079477994_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_de39f823c12939b94720a2cdd4199e3d.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldıYağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/kar-yagisi-alarmi-verildi-iller-tek-tek-siralandi-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-prof-dr-orhan-sen-1101794994.html
denizde fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079477994_568:0:3297:2047_1920x0_80_0_0_a00ba719dd44a1297f9cad9470a70bc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16 aralık hava durumu, kar yağışı uyarısı, sağanak yağmur uyarısı, orta karadeniz hava durumu, doğu karadeniz yağış, i̇ç anadolu karla karışık yağmur, kastamonu hava durumu, sinop kuvvetli yağış, orta akdeniz kuvvetli rüzgar, batman mardin siirt hava durumu
16 aralık hava durumu, kar yağışı uyarısı, sağanak yağmur uyarısı, orta karadeniz hava durumu, doğu karadeniz yağış, i̇ç anadolu karla karışık yağmur, kastamonu hava durumu, sinop kuvvetli yağış, orta akdeniz kuvvetli rüzgar, batman mardin siirt hava durumu

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı var: 3 bölgede buzlanma ve don etkili olacak

06:59 16.12.2025
© AA / Oğuz Yeterkarla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu
karla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
© AA / Oğuz Yeter
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı düşerken doğu bölgelerinde buzlanma bekleniyor. Orta Akdeniz'de kuvvetli rüzgar fırtına şeklinde esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA: 12°C – Az bulutlu
ÇANAKKALE: 14°C – Az bulutlu
İSTANBUL: 12°C – Az bulutlu
KIRKLARELİ: 12°C – Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR: 8°C – Az bulutlu
DENİZLİ: 13°C – Az bulutlu
İZMİR: 16°C – Az bulutlu
MUĞLA: 15°C – Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (bu sabah kuvvetli)
ZONGULDAK: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA: 7°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar
RİZE: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
SAMSUN: 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; iç ve yüksekler karla karışık yağmur ve kar (sabah kuvvetli)
TRABZON: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM: 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS: 0°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle karla karışık yağmur ve kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
BATMAN: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
TÜRKİYE
Kar yağışı alarmı verildi, iller tek tek sıralandı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Dün, 09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала