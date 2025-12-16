https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-var-3-bolgede-buzlanma-ve-don-etkili-olacak-1101832261.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı var: 3 bölgede buzlanma ve don etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Aralık Salı günü için Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Sinop, Kastamonu ve Orta Akdeniz için kuvvetli yağış ve rüzgâr alarmı.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079477994_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_de39f823c12939b94720a2cdd4199e3d.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldıYağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

