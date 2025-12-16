Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı var: 3 bölgede buzlanma ve don etkili olacak
© AA / Oğuz Yeterkarla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu
© AA / Oğuz Yeter
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı düşerken doğu bölgelerinde buzlanma bekleniyor. Orta Akdeniz'de kuvvetli rüzgar fırtına şeklinde esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı
Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA: 12°C – Az bulutlu
ÇANAKKALE: 14°C – Az bulutlu
İSTANBUL: 12°C – Az bulutlu
KIRKLARELİ: 12°C – Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR: 8°C – Az bulutlu
DENİZLİ: 13°C – Az bulutlu
İZMİR: 16°C – Az bulutlu
MUĞLA: 15°C – Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 12°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (bu sabah kuvvetli)
ZONGULDAK: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA: 7°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar
RİZE: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
SAMSUN: 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; iç ve yüksekler karla karışık yağmur ve kar (sabah kuvvetli)
TRABZON: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM: 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS: 0°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle karla karışık yağmur ve kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
BATMAN: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu