Kar yağışı alarmı verildi, iller tek tek sıralandı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Kar yağışı alarmı verildi, iller tek tek sıralandı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girerken, doğuda sıcaklıklar sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Doğudan batıya ilerleyen sistem 18 ilde...

Yeni hafta, Türkiye’nin doğusundan etkisini artıran yeni bir soğuk hava dalgası ile başladı. Bazı şehirlerde hava sıcaklıkları sıfırın altında 15 dereceye kadar gerilerken, dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.Doğuda dondurucu soğuklar etkiliSoğuk havanın etkili olduğu Ardahan, Kars, Erzurum’un güney kesimleri, Van’ın doğusu ve Hakkari’de hava adeta buz kesti. Ardahan’da sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye düşmesi beklenirken, Hakkari, Kars, Van ve Erzurum’da ise sıcaklıkların sıfırın altında 10-11 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Kar yağışı batıya doğru ilerleyecekBugün doğu illerinde başlaması beklenen kar yağışı, yarın etki alanını genişleterek batıya doğru ilerleyecek. Yeni sistemle birlikte Türkiye genelinde 18 şehirde kar yağışı bekleniyor.Kar beklenen 18 il açıklandıMeteorolojik tahminlere göre kar yağışı beklenen iller şöyle sıralandı:Bolu, Kastamonu, Çankırı, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van.İstanbul için kritik soru: Kar yağacak mı?Yılın son günlerine yaklaşılırken en çok merak edilen soru İstanbul’a kar yağacak mı? oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, mevcut sistemin etkilerini şu sözlerle anlattı:“Pazartesi, salı günü Sivas, Kayseri'nin kuzeyi, Doğu Anadolu, Kars, Ardahan, Erzurum, Karadeniz'in iç kesimlerinde yani Kastamonu, Bolu dahil olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışını göreceğiz iki gün. Bu yağış İç Anadolu'nun doğusunda da etkili olacak.”'Yılbaşında kar sürpriz olur'Megakentte 2025’in ilk günlerinde kar beklentisine de değinen Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için net tarihi yılbaşından sonrasına işaret etti. Şen, “Soğuk hava, bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyecek gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminime göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur” ifadelerini kullandı.

