Mbappe, PSG'ye açtığı davayı kazandı: Fransız kulübü milyonlarca euro tazminat ödeyecek

Mbappe, PSG'ye açtığı davayı kazandı: Fransız kulübü milyonlarca euro tazminat ödeyecek

Paris'teki iş mahkemesi, Paris Saint-Germain'in (PSG) eski futbolcusu Kylian Mbappe'ye ödenmeyen maaş ve primler nedeniyle 60.9 milyon euro ödeme yapmasına... 16.12.2025

PSG ve Mbappe’nin avukatları, oyuncunun 2024 yazında Real Madrid’e bedelsiz transferi öncesinde sona eren sözleşmesine ilişkin olarak Paris İş Mahkemesi’nde karşı karşıya geldi.Mbappe cephesi, kulübün oyuncuya Nisan, Mayıs ve Haziran 2024 dönemine ait maaş ve primleri ödemediğini savunurken, toplam alacağın 260 milyon euroyu aştığını ileri sürdü. Avukatlar ayrıca sabit süreli sözleşmenin belirsiz süreli sözleşme olarak yeniden sınıflandırılması gerektiğini, bu durumda haksız fesih tazminatı doğacağını iddia etti.PSG ise Mbappe’den 440 milyon euro talep ederek, oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı ve bedelsiz ayrılması nedeniyle kulübün ciddi mali zarara uğradığını savundu. Kulüp, profesyonel futbolcu sözleşmelerinin spor mevzuatı kapsamında özel bir statüye sahip olduğunu ve yeniden sınıflandırma talebinin hukuki dayanağı bulunmadığını belirtti.İki tarafın avukatlarını dinleyen mahkeme, Paris Saint-Germain (PSG) futbol kulübünün eski oyuncusu Kylian Mbappe’ye ödenmeyen maaş ve primler nedeniyle 60.9 milyon euro (70.6 milyon dolar) ödemesine hükmetti.

