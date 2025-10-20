https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/getafe---real-madrid-arda-gulerin-asistini-mbappe-gole-cevirdi--1100312076.html

Getafe - Real Madrid: Arda Güler'in asistini Mbappe gole çevirdi

LaLiga’nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü, Arda Güler’in asistinde Kylian Mbappé... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) maçında, Getafe ile Real Madrid takımları başkent Madrid'de karşı karşıya geldi. Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe’yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.Real Madrid takımı oyuncusu Kylian Mbappe attığı gol sonrası takım arkadaşları Arda Güler ve Alvaro Carreras ile sevinç yaşadı.İkinci yarıya daha baskılı başlayan Real Madrid, rakip kalede net pozisyonlar üretse de son vuruşlarda etkili olamadı. Dakikalar 80’i gösterdiğinde sahneye Arda Güler çıktı. Genç yıldızın ceza sahasına gönderdiği topu iyi değerlendiren Kylian Mbappe, skoru 1-0’a taşıdı.Kalan bölümde iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele bu skorla tamamlandı.Bu sonuçla Real Madrid puanını 24’e yükselterek zirveye yerleşti. Getafe ise 11 puanda kaldı. 8. dakikada Rodrygo’nun pasında ceza sahasına sol kanattan giren Mbappé’nin sert şutunu kaleci kurtardı.

