https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/getafe---real-madrid-arda-gulerin-asistini-mbappe-gole-cevirdi--1100312076.html
Getafe - Real Madrid: Arda Güler'in asistini Mbappe gole çevirdi
Getafe - Real Madrid: Arda Güler'in asistini Mbappe gole çevirdi
Sputnik Türkiye
LaLiga’nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü, Arda Güler’in asistinde Kylian Mbappé... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T07:20+0300
2025-10-20T07:20+0300
2025-10-20T07:20+0300
spor
kylian mbappe
arda güler
real madrid
getafe
la liga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100311762_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7886286580e4cc7b38ad25405b14e86e.jpg
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) maçında, Getafe ile Real Madrid takımları başkent Madrid'de karşı karşıya geldi. Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe’yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.Real Madrid takımı oyuncusu Kylian Mbappe attığı gol sonrası takım arkadaşları Arda Güler ve Alvaro Carreras ile sevinç yaşadı.İkinci yarıya daha baskılı başlayan Real Madrid, rakip kalede net pozisyonlar üretse de son vuruşlarda etkili olamadı. Dakikalar 80’i gösterdiğinde sahneye Arda Güler çıktı. Genç yıldızın ceza sahasına gönderdiği topu iyi değerlendiren Kylian Mbappe, skoru 1-0’a taşıdı.Kalan bölümde iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele bu skorla tamamlandı.Bu sonuçla Real Madrid puanını 24’e yükselterek zirveye yerleşti. Getafe ise 11 puanda kaldı. 8. dakikada Rodrygo’nun pasında ceza sahasına sol kanattan giren Mbappé’nin sert şutunu kaleci kurtardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/tedesco-avrupa-ligi-ligdeki-isleri-zorlastirabiliyor-cunku-ligdeki-rakipler-haftada-1-mac-yapiyor-1100311505.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100311762_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a5d555823c6c1826eeecd4b9429b1cda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kylian mbappe, arda güler, real madrid, getafe, la liga
kylian mbappe, arda güler, real madrid, getafe, la liga
Getafe - Real Madrid: Arda Güler'in asistini Mbappe gole çevirdi
LaLiga’nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü, Arda Güler’in asistinde Kylian Mbappé kaydetti. Bu sonuçla eflatun-beyazlılar üç puanı hanesine yazdırdı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) maçında, Getafe ile Real Madrid takımları başkent Madrid'de karşı karşıya geldi. Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe’yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Real Madrid takımı oyuncusu Kylian Mbappe attığı gol sonrası takım arkadaşları Arda Güler ve Alvaro Carreras ile sevinç yaşadı.
İkinci yarıya daha baskılı başlayan Real Madrid, rakip kalede net pozisyonlar üretse de son vuruşlarda etkili olamadı. Dakikalar 80’i gösterdiğinde sahneye Arda Güler çıktı. Genç yıldızın ceza sahasına gönderdiği topu iyi değerlendiren Kylian Mbappe, skoru 1-0’a taşıdı.
Kalan bölümde iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele bu skorla tamamlandı.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 24’e yükselterek zirveye yerleşti. Getafe ise 11 puanda kaldı. 8. dakikada Rodrygo’nun pasında ceza sahasına sol kanattan giren Mbappé’nin sert şutunu kaleci kurtardı.
Maç boyunca Real Madrid topa daha fazla sahip olurken, Getafe savunmada dirençli bir görüntü sergiledi.
Arda Güler, oyuna girdiği bölümde yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu.