MASAK, dünyaca ünlü 'patronun' pasaportunu istedi

16.12.2025

Kuyumculuk sektöründe denetimler sürerken MASAK uygulamalarının bazı olumsuz durumlara da neden olduğu ortaya çıktı. Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, büyük bir ihracatçının kendisine, "Bir müşterim var, adı Amazon. MASAK benden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un pasaportunun ıslak imzalı ve Türk Konsolosluğu’ndan apostillenmiş halini istiyor. Aksi halde satış yapamazsın diyor” bilgisini paylaştı" diye yaşanan durumu anlattı. Jeff Bezos'a satış yapamazsın dediler Ekonomim'in haberine göre, İTO’nun Aralık ayı meclis toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı’nın aktardığına göre büyük bir ihracatçı firma, Amazon ile yaptığı ticarette MASAK’tan gelen taleplerle karşı karşıya kaldı. Firma yetkilileri, “Bir müşterim var, adı Amazon. MASAK benden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un pasaportunun ıslak imzalı ve Türk Konsolosluğu’ndan apostillenmiş halini istiyor. Aksi halde satış yapamazsın diyor” bilgisini paylaştı. Özboyacı, bu talebin uluslararası ticaretin gerçekleriyle bağdaşmadığını belirterek, kuyumculuk sektöründe adil uygulanabilir ve ticareti destekleyen bir mevzuat çağrısında bulundu.Türkiye'den vazgeçiyorlar uyarısı Özboyacı, özellikle yüzölçümü büyük ülkelerde Türk konsolosluklarının sayısının az olmasının apostil zorunluluğunu daha da içinden çıkılmaz hale getirdiğini söyledi. Özellikle ABD örneğini veren Özboyacı, "Bazı üyelerimizin müşterileri, pasaportlarını apostil ettirebilmek için Türk konsolosluğuna ulaşmak adına 6 saat uçmak zorunda kalıyor. Hiçbir uluslararası şirket bu zahmete girmek istemiyor. Bu durum doğal olarak Türkiye’den alışveriş yapmaktan vazgeçmelerine yol açıyor" dedi.21 milyon TL’lik ceza alan firma varApostil, bir belgenin düzenlendiği ülkede yetkili makamlarca onaylandığını ve başka bir ülkede resmi geçerlilik kazanmasını sağlayan uluslararası bir tasdik şerhi olarak uygulanıyor. Özboyacı, apostil zorunluluğunun sektöre nasıl ağır sonuçlar doğurduğunu bir başka örnekle de ortaya koydu. Yakın zamanda denetimden geçen bir ihracatçı firmanın, yalnızca apostil eksikliği nedeniyle üst sınırdan 21 milyon TL ceza aldığını açıklayan Özboyacı, “Sadece bu apostil yüzünden 21 milyon TL ceza yiyorsunuz. Bu büyüklükte bir ceza, birçok işletme için faaliyetlerin sonu anlamına gelir” diye konuştu.

