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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/e-ticaret-saticilarina-kara-para-alarmi-bilgi-ve-belge-sunulmazsa-odemeler-kesilebilir-1096963058.html
E-ticaret satıcılarına ‘kara para’ alarmı: Bilgi ve belge sunulmazsa ödemeler kesilebilir
E-ticaret satıcılarına ‘kara para’ alarmı: Bilgi ve belge sunulmazsa ödemeler kesilebilir
Sputnik Türkiye
E-ticaret platformlarında kara para ile mücadele dönemi resmen başladı. İnternet üzerinden satış yapılan büyük e-ticaret platformları bünyesindeki satıcılardan... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T07:45+0300
2025-06-12T07:45+0300
türki̇ye
masak
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
e ticaret
elektronik ticaret
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E-ticaret platformları, bünyelerinde satış yapan işletmelerden bilgi ve belge toplamak ve bunları doğrulamakla yükümlü hale geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ödemelerde aksama yaşanmaması ve tüketicilerin mağdur olmaması adına sektör temsilcilerine uyarıda bulundu. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesini hedefleyen yeni düzenleme kapsamında, e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren işletmeler için yeni bir yükümlülük süreci başladı. Platformların talep ettiği bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen satıcıların, hem faaliyetleri durdurulabilecek hem de ödeme akışları kesintiye uğrayabilecek.Bu düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını engellemeyi amaçlayan yasal değişikliklerin bir parçası. Geçen yıl sonunda yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, e-ticaret pazaryerleri de artık ‘yükümlü’ sayılan kurumlar arasında yer alıyor. Bu da onların MASAK’a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) bilgi verme, kimlik tespiti yapma ve şüpheli işlemleri bildirme zorunluluğu olduğu anlamına geliyor.Yalnızca e-ticaret değilYönetmelik, bankalar, kuyumcular, emlakçılar, kripto para borsaları ve hatta spor kulüpleri gibi çok sayıda sektörü kapsıyor. Bu alanlarda, terörle bağlantılı ya da yasa dışı kaynaklardan gelen paralar tespit edildiğinde, tutara bakılmaksızın MASAK’a bildirilecek.Kısacası internetten satış yapan satıcılar için yeni dönem başladı. Belgelerini eksiksiz iletmeyenler sadece satış yapamayacak değil, aynı zamanda gelirlerine de ulaşamayacak.Geçen yılın sonunda yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi mevzuatı çerçevesinde “yükümlü” sayılanlar arasına, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (e-pazaryerleri) de dahil edilmişti. Bu kapsamda orta, büyük veya çok büyük ölçekli e-ticaret platformları, hizmet sağlayıcılar ile gerçekleştirilen işlemleri kapsamak üzere kimlik tespiti yapma ve işlemlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi vermekle yükümlü tutulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/ticaret-bakanligi-toplatilmasi-karari-verdi-cocuk-urunlerinde-buyuk-tehlike-1096726830.html
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masak, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), e ticaret, elektronik ticaret
masak, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), e ticaret, elektronik ticaret

E-ticaret satıcılarına ‘kara para’ alarmı: Bilgi ve belge sunulmazsa ödemeler kesilebilir

07:45 12.06.2025
© AAİnternet alışveriş
İnternet alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA
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E-ticaret platformlarında kara para ile mücadele dönemi resmen başladı. İnternet üzerinden satış yapılan büyük e-ticaret platformları bünyesindeki satıcılardan kimlik ve faaliyet belgeleri toplamak ve doğrulama zorunluluğu geldi. Aksi halde bu satıcıların hesapları dondurulabilir, ödemeleri durdurulabilir.
E-ticaret platformları, bünyelerinde satış yapan işletmelerden bilgi ve belge toplamak ve bunları doğrulamakla yükümlü hale geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ödemelerde aksama yaşanmaması ve tüketicilerin mağdur olmaması adına sektör temsilcilerine uyarıda bulundu.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesini hedefleyen yeni düzenleme kapsamında, e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren işletmeler için yeni bir yükümlülük süreci başladı. Platformların talep ettiği bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen satıcıların, hem faaliyetleri durdurulabilecek hem de ödeme akışları kesintiye uğrayabilecek.
Bu düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını engellemeyi amaçlayan yasal değişikliklerin bir parçası. Geçen yıl sonunda yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, e-ticaret pazaryerleri de artık ‘yükümlü’ sayılan kurumlar arasında yer alıyor. Bu da onların MASAK’a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) bilgi verme, kimlik tespiti yapma ve şüpheli işlemleri bildirme zorunluluğu olduğu anlamına geliyor.

Yalnızca e-ticaret değil

Yönetmelik, bankalar, kuyumcular, emlakçılar, kripto para borsaları ve hatta spor kulüpleri gibi çok sayıda sektörü kapsıyor. Bu alanlarda, terörle bağlantılı ya da yasa dışı kaynaklardan gelen paralar tespit edildiğinde, tutara bakılmaksızın MASAK’a bildirilecek.
Kısacası internetten satış yapan satıcılar için yeni dönem başladı. Belgelerini eksiksiz iletmeyenler sadece satış yapamayacak değil, aynı zamanda gelirlerine de ulaşamayacak.
Geçen yılın sonunda yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi mevzuatı çerçevesinde “yükümlü” sayılanlar arasına, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (e-pazaryerleri) de dahil edilmişti.
Bu kapsamda orta, büyük veya çok büyük ölçekli e-ticaret platformları, hizmet sağlayıcılar ile gerçekleştirilen işlemleri kapsamak üzere kimlik tespiti yapma ve işlemlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi vermekle yükümlü tutulmuştu.
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