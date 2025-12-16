https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/maliye-bakani-simsek-mecliste-konustu-vergi-borclari-silindi-mi-1101835110.html
Maliye Bakanı Şimşek Meclis'te konuştu: Vergi borçları silindi mi?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması iddialarına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tartışmalara son noktayı koydu.
Meclis'te milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borçlarının silindiği iddialarına ilişkin şunları kaydetti:Vergi borçları silindi mi?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması iddialarına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Şimşek "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026’da maliyeti 1.1 trilyon liradır. Hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir" dedi.
Vergi borçları silindi mi?
"Vergi borçlarını Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum. Kesinlikle Maliye Bakanlığının veya Bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur. Vergiye ilişkin bütün muafiyetler Anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor. Kanunlarla düzenlenmemiş hiçbir vergi istisna ve muafiyeti asla söz konusu değildir. Vergi harcamalarını kastediyorsanız onların tamamı kanunla düzenleniyor. Örneğin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026'da maliyeti 1,1 trilyon liradır. Asgari ücrete vergi getirmek mi istiyorsunuz? Hayır. Biz asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Tabii ki hükümetimiz ve Meclisimiz kaldırdı. Dolayısıyla hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir."