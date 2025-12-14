https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/yeni-asgari-ucret-icin-takvim-isliyor-ikinci-toplanti-ne-zaman-1101782026.html

Yeni asgari ücret için takvim işliyor: İkinci toplantı ne zaman?

Yeni asgari ücret için takvim işliyor: İkinci toplantı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı perşembe günü... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-14T11:03+0300

2025-12-14T11:03+0300

2025-12-14T11:03+0300

ekonomi̇

perşembe

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

asgari ücret tespit komisyonu

ti̇sk

i̇şçi (parti)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.Asgari ücret toplantısı ne zaman?İkinci toplantı 18 Aralık Perşembe günü yapılacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirdi.Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 liraAsgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/asgari-ucret-toplantisi-sona-erdi-bakan-isikhandan-ilk-aciklama-1101758583.html

perşembe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

perşembe, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret tespit komisyonu, ti̇sk, i̇şçi (parti)