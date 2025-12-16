https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/kremlin-rusya-savasi-durdurmak-ve-barisi-tesis-etmek-istiyor-1101843335.html

Kremlin: Rusya savaşı durdurmak ve barışı tesis etmek istiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın savaşı durdurmak, hedeflerine ulaşmak ve Avrupa'da geleceğe yönelik barışı sağlamak istediğini belirtti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna tarafının Noel molası önerisine ilişkin bir soru üzerine şunu dedi:Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin vizyonlarıyla ilgili açıklamalarında Rusya için kabul edilemez olan maddelerin olup olmadığı sorusuna Rus yetkili, “Şu ana kadar sadece gazete makaleleri gördük, ancak bunlara yanıt vermeyeceğiz. Henüz hiçbir mesaj görmedik. Gördüğümüzde onları analiz edeceğiz” dedi.Rusya’nın duruşunun çok iyi bilindiğini kaydeden Peskov, “Bizim duruşumuz tutarlı, şeffaf ve Amerikalılar için anlaşılabilir. Genel olarak Ukraynalılar için de anlaşılabilir olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.Savaşı durdurmak ve barışı garanti altına almak istediklerini ve kısa vadeli kararların bir anlaşmanın yerine geçmesine katılmaya hazır olmadıklarını vurgulayan Kremlin Sözcüsü, bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki son görüşmenin 16 Ekim’de gerçekleştiğini anımsattı.Peskov, Kremlin’in, ülke liderinin Doğrudan Hat programına aktif olarak hazırlandığı bilgisini de verdi.

