Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/kremlin-rusya-savasi-durdurmak-ve-barisi-tesis-etmek-istiyor-1101843335.html
Kremlin: Rusya savaşı durdurmak ve barışı tesis etmek istiyor
Kremlin: Rusya savaşı durdurmak ve barışı tesis etmek istiyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın savaşı durdurmak, hedeflerine ulaşmak ve Avrupa'da geleceğe yönelik barışı sağlamak istediğini belirtti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T13:11+0300
2025-12-16T13:11+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
abd
avrupa birliği
donald trump
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_ea52a048c1a36a01ebb9bec08b683587.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna tarafının Noel molası önerisine ilişkin bir soru üzerine şunu dedi:Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin vizyonlarıyla ilgili açıklamalarında Rusya için kabul edilemez olan maddelerin olup olmadığı sorusuna Rus yetkili, “Şu ana kadar sadece gazete makaleleri gördük, ancak bunlara yanıt vermeyeceğiz. Henüz hiçbir mesaj görmedik. Gördüğümüzde onları analiz edeceğiz” dedi.Rusya’nın duruşunun çok iyi bilindiğini kaydeden Peskov, “Bizim duruşumuz tutarlı, şeffaf ve Amerikalılar için anlaşılabilir. Genel olarak Ukraynalılar için de anlaşılabilir olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.Savaşı durdurmak ve barışı garanti altına almak istediklerini ve kısa vadeli kararların bir anlaşmanın yerine geçmesine katılmaya hazır olmadıklarını vurgulayan Kremlin Sözcüsü, bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki son görüşmenin 16 Ekim’de gerçekleştiğini anımsattı.Peskov, Kremlin’in, ülke liderinin Doğrudan Hat programına aktif olarak hazırlandığı bilgisini de verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/rus-ordusu-adim-adim-ilerlemeye-devam-ediyor-harkovda-bir-yerlesim-daha-dusmandan-temizlendi-1101842854.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_621ba016b01966d19c95b060c707f034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, abd, avrupa birliği, donald trump, özel askeri harekat
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, abd, avrupa birliği, donald trump, özel askeri harekat

Kremlin: Rusya savaşı durdurmak ve barışı tesis etmek istiyor

13:11 16.12.2025
© Sputnik / Александр ЩербакRusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
© Sputnik / Александр Щербак
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın savaşı durdurmak, hedeflerine ulaşmak ve Avrupa'da geleceğe yönelik barışı sağlamak istediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Ukrayna tarafının Noel molası önerisine ilişkin bir soru üzerine şunu dedi:
Biz barış istiyoruz, Ukrayna'ya nefes alma ve savaşın devamına hazırlanma şansı verecek bir ateşkes istemiyoruz. Bu savaşı durdurmak, hedeflerimize ulaşmak, çıkarlarımızı güvence altına almak ve Avrupa'da geleceğe yönelik barışı garanti altına almak istiyoruz. İstediğimiz bu.
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, Ukrayna’ya güvenlik garantilerine ilişkin vizyonlarıyla ilgili açıklamalarında Rusya için kabul edilemez olan maddelerin olup olmadığı sorusuna Rus yetkili, “Şu ana kadar sadece gazete makaleleri gördük, ancak bunlara yanıt vermeyeceğiz. Henüz hiçbir mesaj görmedik. Gördüğümüzde onları analiz edeceğiz” dedi.
Rusya’nın duruşunun çok iyi bilindiğini kaydeden Peskov, “Bizim duruşumuz tutarlı, şeffaf ve Amerikalılar için anlaşılabilir. Genel olarak Ukraynalılar için de anlaşılabilir olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.
Savaşı durdurmak ve barışı garanti altına almak istediklerini ve kısa vadeli kararların bir anlaşmanın yerine geçmesine katılmaya hazır olmadıklarını vurgulayan Kremlin Sözcüsü, bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki son görüşmenin 16 Ekim’de gerçekleştiğini anımsattı.
Peskov, Kremlin’in, ülke liderinin Doğrudan Hat programına aktif olarak hazırlandığı bilgisini de verdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu adım adım ilerlemeye devam ediyor: Harkov’da bir yerleşim daha düşmandan temizlendi
12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала