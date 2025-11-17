https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/istanbulda-en-fazla-konut-satisi-olan-ilceler-belli-oldu-metrekare-fiyati-26-bin-500-tlden-basliyor-1101064109.html

İstanbul’da en fazla konut satışı olan ilçeler belli oldu: Metrekare fiyatı 26 bin 500 TL'den başlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk 10 aylık döneminde toplam konut satışları 164 bin 306 adet olarak gerçekleşti... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025 yılının ilk 10 aylık döneminde konut satışlarında İstanbul zirveyi kaptırmadı. Megakent 211 bin 873 adetlik satışla toplam içinde yüzde 16,40’lık pay aldı.İstanbul'da en çok hangi ilçeler tercih ediliyor?Türkiye gazetesinin TÜİK ve Endeksa verilerinden derlediği rakamlara göre; Ocak-Ekim 2025 döneminde İstanbul’un en çok tercih edilen ilk 10 ilçesi, satış adetleri ve Ekim 2025 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatları şöyle gerçekleşti:1-Esenyurt: 26 bin 379 adet/ 26 bin 529 TL2-Başakşehir: 9 bin 712 adet/ 60 bin 409 TL3-Pendik: 9 bin 712 adet/ 53 bin 111 TL4-Bahçelievler: 9 bin 450 adet/ 44 bin 740 TL5-Beylikdüzü: 8 bin 679 adet/ 38 bin 758 TL6-Kartal: 7 bin 944 adet/ 65 bin 108 TL7-Kadıköy: 7 bin 927 adet/ 141 bin 699 TL8-Maltepe: 7 bin 125 adet/ 76 bin 245 TL9-Ümraniye: 7 bin 44 adet/ 62 bin 175 TL10-Sancaktepe: 6 bin 809 adet/ 45 bin 722 TLAnadolu Yakası öndeİstanbul’da en fazla tercih edilen lokasyonlara bakıldığında 6 ilçenin Anadolu Yakasında olduğu dikkat çekiyor. Metrekare fiyatı en ucuz ilçe olan Esenyurt, satışlarda da açık ara birinci sıradaki yerini koruyor. Boğaz hattından uzak olmasına ve satış fiyatı yüksek olmasına rağmen Başakşehir; planlı kentleşme, altyapı yatırımları ve yeni yapı stoku ile en fazla tercih edilen ikinci ilçe konumunda. -İstanbul Anadolu yakasının Marmara Denizi sahilindeki ilçeleri konut alıcılarının öncelikli tercihleri arasında yer alırken; metrekare fiyatı il ortalamasının oldukça üzerinde seyretmesine rağmen Kadıköy, ilk 10’a girmeyi başarıyor.

