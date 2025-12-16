https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/karayip-ada-ulkesi-trinidad-ve-tobagodan-karar-abd-ucaklarin-inis-yapmasi-icin-havaalanlarimizi-1101831329.html
Karayip ada ülkesi Trinidad ve Tobago'dan karar: 'ABD, uçakların iniş yapması için havaalanlarımızı kullanabilir'
Trinidad ve Tobago hükümeti, ABD uçaklarının ülke havaalanlarını lojistik amaçlarla kullanmasına onay verdi. ABD'nin Venezüellalı petrol tankerine el... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Trinidad ve Tobago hükümeti, önümüzdeki haftalarda ABD askeri uçaklarının ülkenin havaalanlarından geçişine onay verdi. Yetkililer bunu rutin bir işlem olarak nitelendirirdi.Dışişleri ve CARICOM İşleri Bakanlığı yayınladığı basın açıklamasında, onaylanan uçak hareketlerinin 'lojistik nitelikte' olduğunu ve tedarik yenileme ile rutin personel rotasyonlarını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.Dışişleri ve CARICOM İşleri Bakanı Sean Sobers, kararın hükümetin Washington ile devam eden iş birliğini yansıttığını belirterek, ortaklığın Trinidad ve Tobago'ya ortak askeri eğitim tatbikatları, geliştirilmiş gözetleme yetenekleri ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemede kullanılan bir radar sisteminin kurulumu da dahil olmak üzere somut faydalar sağladığını kaydetti.Sobers, Başbakan Kamla Persad-Bissessar'ın, Trinidad ve Tobago ile daha geniş bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla 'işbirliği ve ortak çalışma' konusundaki yönetim taahhüdünü yeniden teyit ettiğini söyledi. Bakanlık ayrıca, ABD Büyükelçiliği'nin okul ekipmanı bağışları ve diğer eğitim destekleri gibi girişimlerle ulusal kalkınmayı desteklediğini de belirtti.Venezüella, Trinidad ve Tobago ile Çerçeve Enerji İşbirliği Anlaşması’nı iptal etmiştiVenezüella, ABD’nin Venezüellalı petrol taşıyan bir tankere el koymasında Trinidad ve Tobago’nun rolü olduğu iddiasıyla Çerçeve Enerji İşbirliği Anlaşması’nı iptal ettiğini ve LNG tedarikine yönelik tüm anlaşmaları askıya aldığını duyurmuştu.
