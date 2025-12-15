https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/tanker-krizi-buyuyor-venezuella-trinidad-ve-tobago-ile-anlasmayi-feshetti-1101828944.html

Tanker krizi büyüyor: Venezüella, Trinidad ve Tobago ile anlaşmayı feshetti

Tanker krizi büyüyor: Venezüella, Trinidad ve Tobago ile anlaşmayı feshetti

Venezüella, ABD'nin Venezüellalı petrol taşıyan bir tankere el koymasında Trinidad ve Tobago'nun rolü olduğu iddiasıyla Çerçeve Enerji İşbirliği Anlaşması'nı... 15.12.2025

Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, Trinidad ve Tobago'nun ABD tarafından ele geçirilen petrol tankerine karıştığı iddiası üzerine Venezüella'nın Trinidad ve Tobago ile imzalanan Enerji İşbirliği Çerçeve Anlaşmasını feshettiğini söyledi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Caracas'ın Karayip adası ülkesine LNG tedarikine ilişkin tüm sözleşmeleri, anlaşmaları ve müzakereleri derhal durdurma kararı aldığı belirtildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella kıyılarında bir petrol tankerinin ele geçirildiğini duyurmuştu. ABD Başsavcısı Pam Bondi daha sonra geminin Venezuela ve İran'dan yaptırım uygulanan petrol taşıdığından şüphelenildiğini söylemişti. Operasyon, FBI, İç Güvenlik Soruşturmaları ve ABD Sahil Güvenliği tarafından, Savaş Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilmişti.Venezüella yetkilileri ABD'yi 'uluslararası korsanlık eylemi' yapmakla suçladı ve uluslararası kuruluşlara başvuracaklarını söyledi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de bunu bir korsanlık eylemi olarak kınadı.

