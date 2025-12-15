https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/tanker-krizi-buyuyor-venezuella-trinidad-ve-tobago-ile-anlasmayi-feshetti-1101828944.html
Tanker krizi büyüyor: Venezüella, Trinidad ve Tobago ile anlaşmayı feshetti
Tanker krizi büyüyor: Venezüella, Trinidad ve Tobago ile anlaşmayı feshetti
Sputnik Türkiye
Venezüella, ABD’nin Venezüellalı petrol taşıyan bir tankere el koymasında Trinidad ve Tobago’nun rolü olduğu iddiasıyla Çerçeve Enerji İşbirliği Anlaşması’nı... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T22:44+0300
2025-12-15T22:44+0300
2025-12-15T22:44+0300
dünya
venezüella
abd
delcy rodriguez
donald trump
pam bondi
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg
Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, Trinidad ve Tobago'nun ABD tarafından ele geçirilen petrol tankerine karıştığı iddiası üzerine Venezüella'nın Trinidad ve Tobago ile imzalanan Enerji İşbirliği Çerçeve Anlaşmasını feshettiğini söyledi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Caracas'ın Karayip adası ülkesine LNG tedarikine ilişkin tüm sözleşmeleri, anlaşmaları ve müzakereleri derhal durdurma kararı aldığı belirtildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella kıyılarında bir petrol tankerinin ele geçirildiğini duyurmuştu. ABD Başsavcısı Pam Bondi daha sonra geminin Venezuela ve İran'dan yaptırım uygulanan petrol taşıdığından şüphelenildiğini söylemişti. Operasyon, FBI, İç Güvenlik Soruşturmaları ve ABD Sahil Güvenliği tarafından, Savaş Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilmişti.Venezüella yetkilileri ABD'yi 'uluslararası korsanlık eylemi' yapmakla suçladı ve uluslararası kuruluşlara başvuracaklarını söyledi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de bunu bir korsanlık eylemi olarak kınadı.
venezüella
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_a512dc08cf0340e2da1bc55b40bba0d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezüella, abd, delcy rodriguez, donald trump, pam bondi, i̇ran
venezüella, abd, delcy rodriguez, donald trump, pam bondi, i̇ran
Tanker krizi büyüyor: Venezüella, Trinidad ve Tobago ile anlaşmayı feshetti
Venezüella, ABD’nin Venezüellalı petrol taşıyan bir tankere el koymasında Trinidad ve Tobago’nun rolü olduğu iddiasıyla Çerçeve Enerji İşbirliği Anlaşması’nı iptal ettiğini ve LNG tedarikine yönelik tüm anlaşmaları askıya aldığını duyurdu.
Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, Trinidad ve Tobago'nun ABD tarafından ele geçirilen petrol tankerine karıştığı iddiası üzerine Venezüella'nın Trinidad ve Tobago ile imzalanan Enerji İşbirliği Çerçeve Anlaşmasını feshettiğini söyledi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Venezüella Bolivarcı Cumhuriyeti Hükümeti, Trinidad ve Tobago Hükümeti'nin 10 Aralık'ta ABD yönetimi tarafından Venezüella petrolünün çalınmasına ve bu stratejik Venezüella ürününü taşıyan bir gemiye yapılan saldırıya katılımının tamamen farkında olduğunu duyurur. Bu düşmanca tırmanış ve ciddi saldırganlık ışığında, Başkan Nicolas Maduro Moros, Venezüella ile Trinidad ve Tobago arasındaki Enerji İşbirliği Çerçeve Anlaşmasını zamanında feshetme yoluna gitti.
Açıklamada ayrıca, Caracas'ın Karayip adası ülkesine LNG tedarikine ilişkin tüm sözleşmeleri, anlaşmaları ve müzakereleri derhal durdurma kararı aldığı belirtildi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella kıyılarında bir petrol tankerinin ele geçirildiğini duyurmuştu. ABD Başsavcısı Pam Bondi daha sonra geminin Venezuela ve İran'dan yaptırım uygulanan petrol taşıdığından şüphelenildiğini söylemişti. Operasyon, FBI, İç Güvenlik Soruşturmaları ve ABD Sahil Güvenliği tarafından, Savaş Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilmişti.
Venezüella yetkilileri ABD'yi 'uluslararası korsanlık eylemi' yapmakla suçladı ve uluslararası kuruluşlara başvuracaklarını söyledi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de bunu bir korsanlık eylemi olarak kınadı.