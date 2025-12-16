https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/kambocya-ile-tayland-catismalarinda-30dan-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1101841218.html

Kamboçya ile Tayland çatışmalarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığı'ndan çatışmalarda yaşamını yitirenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, 15 Kamboçya vatandaşının hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı ifade edilirken, 420 binden fazla kişinin de yerinden edildiği belirtildi.Tayland sınır geçişlerinde önlemleri artırdıTayland Göçmenlik Bürosu yetkilisi Choengron Rimphadee, Tayland-Kamboçya sınırında yaşanan son çatışmalara rağmen iki ülke arasındaki ticari uçuşların normal şekilde devam ettiğini belirtti.Rimphadee, bu nedenle vizesiz seyahat programı kapsamında Tayland'a hava yoluyla giren Kamboçyalı vatandaşlar ve Doğu Avrupa ile Asya'nın bazı bölgelerinden gelen ve "paralı asker" olabileceğinden şüphe edilen kişilerin daha sıkı bir sınır kontrolüne tabi tutulacağını ifade etti.Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, Kamboçya ile çatışmalarda Tayland tarafında 16 askerin öldüğü kaydedildi.Tayland'dan Laos'a yapılan yakıt ihracatının durdurulması kararıTayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, yaptığı açıklamada, yakıt ve silahların Kamboçya'ya yönlendirildiğine dair istihbarat raporlarının ardından, sınır kapısından Laos'a yapılan tüm yakıt ürünleri ve askeri teçhizat ihracatının askıya alındığını duyurdu.Kongsiri, "Emrin temel nedeni, Laos üzerinden ihraç edilen yakıt ve teçhizatın askeri kullanım için Kamboçya'ya gönderildiğini gösteren istihbarattı." ifadesini kullandı.Tayland-Kamboçya anlaşmazlığıGüneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının Kamboçya'nın Fransız işgalinden sonra çizildiği zamana, yani bir asırdan uzun bir süre önceye dayanan sınır anlaşmazlığı yaşıyor.İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşandı. 2008'den günümüze kadar aralıklı yaşanan çatışmaların sonuncusu, mayıs ayında yaşanmıştı.Ekimde imzalanan barış anlaşmasıyla sonlanan çatışmalar, 7 Aralık'ta yeniden başlamış, taraflar bu çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

