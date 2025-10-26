https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/asean-zirvesi-tayland-ile-kambocya-baris-anlasmasi-imzaladi-1100481438.html
ASEAN Zirvesi: Tayland ile Kamboçya barış anlaşması imzaladı
26.10.2025
Güneydoğu Asya’da aylardır süren sınır gerilimi, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan çatışmaların ardından anlaşmayla sonuçlandı. Tayland ve Kamboçya, ASEAN Zirvesi’nde Trump’ın da katıldığı törenle “kalıcı barış” için imza attı.
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen ASEAN Zirvesi’nde Tayland ve Kamboçya arasında “barış anlaşması” imzalandı.
Törene ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim de katıldı. Başbakan Anutin Charnvirakul ve Başbakan Hun Manet, karşılıklı güven inşa edecek adımları atacaklarını vurguladı.
Anlaşmada, Tayland'ın, Kamboçyalı mahkumları serbest bırakacağı, Kamboçya'nın, ağır silahlarını sınır hattından çekeceği, bölgeye gözlemciler gönderileceği gibi maddelerden oluştuğu bildirildi. Ateşkesin kalıcı olması hedefleniyor.
817 kilometrelik sınır boyunca yıllardır süren toprak anlaşmazlığı, mayıs ve temmuzda şiddetli çatışmalara dönüştü. Son çatışmalarda 32 kişi yaşamını yitirdi. Taraflar, birbirlerini ateşkes ihlaliyle suçlamıştı.
Trump yeni anlaşmalara imza attı
Tören sonrası Trump, Kamboçya ile ticaret, Tayland ile kritik mineraller konusunda anlaşmalar imzaladı. ABD’nin bölgedeki diplomatik ağırlığını artırmayı hedeflediği belirtiliyor.