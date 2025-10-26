Türkiye
ASEAN Zirvesi: Tayland ile Kamboçya barış anlaşması imzaladı
ASEAN Zirvesi: Tayland ile Kamboçya barış anlaşması imzaladı
ASEAN Zirvesi: Tayland ile Kamboçya barış anlaşması imzaladı

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen ASEAN Zirvesi’nde Tayland ve Kamboçya arasında “barış anlaşması” imzalandı.
Törene ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim de katıldı. Başbakan Anutin Charnvirakul ve Başbakan Hun Manet, karşılıklı güven inşa edecek adımları atacaklarını vurguladı.

Anlaşmada neler var?

Anlaşmada, Tayland'ın, Kamboçyalı mahkumları serbest bırakacağı, Kamboçya'nın, ağır silahlarını sınır hattından çekeceği, bölgeye gözlemciler gönderileceği gibi maddelerden oluştuğu bildirildi. Ateşkesin kalıcı olması hedefleniyor.

Sınırda ne yaşanmıştı?

817 kilometrelik sınır boyunca yıllardır süren toprak anlaşmazlığı, mayıs ve temmuzda şiddetli çatışmalara dönüştü. Son çatışmalarda 32 kişi yaşamını yitirdi. Taraflar, birbirlerini ateşkes ihlaliyle suçlamıştı.

Trump yeni anlaşmalara imza attı

Tören sonrası Trump, Kamboçya ile ticaret, Tayland ile kritik mineraller konusunda anlaşmalar imzaladı. ABD’nin bölgedeki diplomatik ağırlığını artırmayı hedeflediği belirtiliyor.
