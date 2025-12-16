https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/italya-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-avrupayi-diz-cokturdu-1101834309.html

İtalya: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Avrupa’yı diz çöktürdü

İtalya: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Avrupa'yı diz çöktürdü

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, Rusya'yı zayıflatmayı amaçlayan yaptırımların tam tersi etki yaratarak Batı ekonomilerini "diz çöktürdüğünü" belirtti. 16.12.2025

Corriere della Sera gazetesinin aktardığına göre, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu 19 yaptırım paketini değerlendirdi.Salvini, “Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum ki, neredeyse dört yıl süren savaşın ardından 19 yaptırım paketi batı ekonomilerini diz çöktürdü ve İtalyan ailelerinin elektrik faturalarını artırdı” ifadesini kullandı.Moskova'dan kaynaklanan tehdit algısı nedeniyle Avrupa'da artan militarizasyon karşısında ihtiyatlı olunması çağrısında bulunan İtalyan siyasetçi, şunu dedi:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik 28 bin 595 yaptırım uygulandığına, bu sayının diğer tüm ülkelere uygulanan yaptırımların toplamından kat kat fazla olduğuna dikkat çekmişti. Rusya lideri, bu kısıtlamaların Moskova üzerinde sistematik stratejik baskı mekanizması oluşturma çabası olduğunu, bu nedenle kısıtlamalar gevşetilse bile rakiplerin “işleri bozmak” için başka yöntemler bulacağını belirtmişti.

2025

