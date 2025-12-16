https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/italya-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-avrupayi-diz-cokturdu-1101834309.html
İtalya: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Avrupa’yı diz çöktürdü
İtalya: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Avrupa’yı diz çöktürdü
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, Rusya'yı zayıflatmayı amaçlayan yaptırımların tam tersi etki yaratarak Batı ekonomilerini “diz çöktürdüğünü” belirtti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T08:32+0300
2025-12-16T08:32+0300
2025-12-16T08:37+0300
dünya
i̇talya
matteo salvini
avrupa birliği
rusya
yaptırım
hitler
napolyon bonapart
kaja kallas
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101834125_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_687926a031f22795e8b39326806ee6e5.jpg
Corriere della Sera gazetesinin aktardığına göre, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu 19 yaptırım paketini değerlendirdi.Salvini, “Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum ki, neredeyse dört yıl süren savaşın ardından 19 yaptırım paketi batı ekonomilerini diz çöktürdü ve İtalyan ailelerinin elektrik faturalarını artırdı” ifadesini kullandı.Moskova'dan kaynaklanan tehdit algısı nedeniyle Avrupa'da artan militarizasyon karşısında ihtiyatlı olunması çağrısında bulunan İtalyan siyasetçi, şunu dedi:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik 28 bin 595 yaptırım uygulandığına, bu sayının diğer tüm ülkelere uygulanan yaptırımların toplamından kat kat fazla olduğuna dikkat çekmişti. Rusya lideri, bu kısıtlamaların Moskova üzerinde sistematik stratejik baskı mekanizması oluşturma çabası olduğunu, bu nedenle kısıtlamalar gevşetilse bile rakiplerin “işleri bozmak” için başka yöntemler bulacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-ukraynadaki-catismanin-sonunun-yaklastigini-soyledi-bu-topraklari-artik-kaybettiler-1101833266.html
i̇talya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101834125_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b2607af2bdc354eae922275b055b3dc3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇talya, matteo salvini, avrupa birliği, rusya, yaptırım, hitler, napolyon bonapart, kaja kallas, emmanuel macron, friedrich merz
i̇talya, matteo salvini, avrupa birliği, rusya, yaptırım, hitler, napolyon bonapart, kaja kallas, emmanuel macron, friedrich merz
İtalya: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Avrupa’yı diz çöktürdü
08:32 16.12.2025 (güncellendi: 08:37 16.12.2025)
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, Rusya'yı zayıflatmayı amaçlayan yaptırımların tam tersi etki yaratarak Batı ekonomilerini “diz çöktürdüğünü” belirtti.
Corriere della Sera gazetesinin aktardığına göre, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu 19 yaptırım paketini değerlendirdi.
Salvini, “Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum ki, neredeyse dört yıl süren savaşın ardından 19 yaptırım paketi batı ekonomilerini diz çöktürdü ve İtalyan ailelerinin elektrik faturalarını artırdı” ifadesini kullandı.
Moskova'dan kaynaklanan tehdit algısı nedeniyle Avrupa'da artan militarizasyon karşısında ihtiyatlı olunması çağrısında bulunan İtalyan siyasetçi, şunu dedi:
Sonuçta, Hitler ve Napolyon Moskova'yı fethetme seferleriyle bunu başaramadıysa, (AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi) Kaja Kallas, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, (İngiltere Başbakanı Keir) Starmer ve (Almanya Şansölyesi Friedrich) Merz'in de başarılı olması pek olası görünmüyor.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik 28 bin 595 yaptırım uygulandığına, bu sayının diğer tüm ülkelere uygulanan yaptırımların toplamından kat kat fazla olduğuna dikkat çekmişti. Rusya lideri, bu kısıtlamaların Moskova üzerinde sistematik stratejik baskı mekanizması oluşturma çabası olduğunu, bu nedenle kısıtlamalar gevşetilse bile rakiplerin “işleri bozmak” için başka yöntemler bulacağını belirtmişti.
Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca vurguladı. Öte yandan Batılı siyasetçiler ve uzmanlar, uygulanan yaptırımların etkisiz olduğuna dair görüşleri düzenli olarak dile getiriyor.