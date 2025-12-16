https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-1101841909.html
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
16.12.2025
Tüm Türkiye'de etkisi gösteren kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesi yaşanırken İstanbul'da barajların doluluk oranları kritik aşamaya geriledi. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajlarda bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 17.88 olarak ölçüldü. Bu da son 10 yılın en düşük seviyesi. Son 10 yılın en düşük oranı İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde yüzde 17.88'lik doluluk oranının, Aralık ayları baz alındığında son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu kaydedildi. Geçen yıl Aralık ayında bu oran yüzde 40.23 olarak ölçülmüştü. İstanbul'un barajlarında doluluk oranları ise;
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yeniden azalmaya başladı. Verilere göre son 10 yılın en düşük seviyesine inen barajlarda doluluk oranı yüzde 17.88 olarak ölçüldü.
Tüm Türkiye'de etkisi gösteren kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesi yaşanırken İstanbul'da barajların doluluk oranları kritik aşamaya geriledi. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajlarda bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 17.88 olarak ölçüldü. Bu da son 10 yılın en düşük seviyesi.
Son 10 yılın en düşük oranı
İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde yüzde 17.88’lik doluluk oranının, Aralık ayları baz alındığında son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu kaydedildi. Geçen yıl Aralık ayında bu oran yüzde 40.23 olarak ölçülmüştü.
