Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-1101841909.html
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yeniden azalmaya başladı. Verilere göre son 10 yılın en düşük seviyesine inen barajlarda doluluk oranı... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T12:28+0300
2025-12-16T12:28+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇stanbul
baraj
baraj doluluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954955_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_8b46f842a8b516f8ad595c4eaf02bdf0.jpg
Tüm Türkiye'de etkisi gösteren kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesi yaşanırken İstanbul'da barajların doluluk oranları kritik aşamaya geriledi. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajlarda bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 17.88 olarak ölçüldü. Bu da son 10 yılın en düşük seviyesi. Son 10 yılın en düşük oranı İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde yüzde 17.88’lik doluluk oranının, Aralık ayları baz alındığında son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu kaydedildi. Geçen yıl Aralık ayında bu oran yüzde 40.23 olarak ölçülmüştü. İstanbul’un barajlarında doluluk oranları ise;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/izmirliler-dikkat-su-kesintileri-artik-her-gun-uygulanacak-1101691804.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954955_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_d98ca9212b271707a8997a70fb21fd9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj, baraj doluluk
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj, baraj doluluk

İstanbul'da barajlar alarm veriyor

12:28 16.12.2025
İstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
Abone ol
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yeniden azalmaya başladı. Verilere göre son 10 yılın en düşük seviyesine inen barajlarda doluluk oranı yüzde 17.88 olarak ölçüldü.
Tüm Türkiye'de etkisi gösteren kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesi yaşanırken İstanbul'da barajların doluluk oranları kritik aşamaya geriledi. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajlarda bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 17.88 olarak ölçüldü. Bu da son 10 yılın en düşük seviyesi.

Son 10 yılın en düşük oranı

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde yüzde 17.88’lik doluluk oranının, Aralık ayları baz alındığında son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu kaydedildi. Geçen yıl Aralık ayında bu oran yüzde 40.23 olarak ölçülmüştü.
İstanbul’un barajlarında doluluk oranları ise;
Ömerli %16.25
Darlık %28.37
Elmalı %53.54
Terkos %19.01
Alibeyköy %12,59
Büyükçekmece %17.21
Sazlıdere %15,76
Istrancalar %29.64
Kazandere %1.91
Papuçdere %2.57
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
TÜRKİYE
İzmirliler dikkat: Su kesintileri artık her gün uygulanacak
10 Aralık, 17:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала