İzmirliler dikkat: Su kesintileri artık her gün uygulanacak

İzmir'de iki günde bir dönüşümlü olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak. 10.12.2025, Sputnik Türkiye

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak.13 ilçede her gün su kesintisi yapılacak İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

