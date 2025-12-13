https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/ispanya-turkiyeden-agir-vasita-soforu-alacak-yillik-35-bin-euro-maas-1101769865.html

İspanya, Türkiye'den ağır vasıta şoförü alacak: Yıllık 35 bin Euro maaş

İspanya, Türkiye'den ağır vasıta şoförü alacak: Yıllık 35 bin Euro maaş

Sputnik Türkiye

İspanya, ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamak için İŞKUR'la işbirliği protokolü imzaladı. Yıllık 25-35 bin Euro arasında maaş verilecek olan iş için... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanması amacıyla İŞKUR ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında işbirliği yapıldı. İş ilanlarının önümüzdeki günlerde açılacağı belirtilirken, yıllık 25-35 bin Euro arasında maaş verileceği belirtildi. Adaylara USINTRA tarafından bir ay çevrim içi dil kursu ve İspanya'da bir haftalık mesleki eğitim verilecek kurs boyunca adayların giderleri USINTRA tarafından karşılanacak. Ağır vasıta şoförlerini ilgilendiren protokol imzalandıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İspanya Çalışma Bakanlığının talebi üzerine iki ülke arasında istihdam alanında işbirliği yapılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştu. Bu doğrultuda İŞKUR ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu USINTRA arasında İspanya'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik işbirliği protokolü hazırlandı.Söz konusu protokol, önceki günlerde İŞKUR'da düzenlenen törende İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile USINTRA Genel Müdürü Rafael Perales Romero tarafından imzalandı.Türk şoförler İspanya'daki firmalarda istihdam edilecekProtokol kapsamında Türkiye'deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının geliştirilmesi, İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının kapatılması hedefleniyor.İŞKUR'un iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda istihdam edilebilecek.İş ilanları önümüzdeki günlerde açılacakİŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, İspanya'nın ağır vasıta şoför ihtiyacını bildirmesi üzerine bu çalışmanın başlatıldığını söyledi. Bolat, "İŞKUR Aday Havuzu'muzda yaptığımız incelemelerde İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamaya yönelik işbirliği yapabileceğimizi değerlendirdik. Aday havuzumuzda bulunan gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişiye İspanya'da çalışmaya ilişkin yeni bir fırsat sunmak istedik." diye konuştu.İş ilanlarının ilerleyen günlerde açılacağını belirten Bolat, başvuruların İŞKUR internet sitesinden alınacağını dile getirdiYıllık maaş 35 bin Euro'yu bulacakBolat, ilk aşamada ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 öncesinde alanların başvurabileceğini ifade ederek, şoförlerin yıllık 25-35 bin avro gelir sağlayabileceklerini dile getirdi. Adaylara USINTRA tarafından bir ay çevrim içi dil kursu ve İspanya'da bir haftalık mesleki eğitim verileceğini belirten Bolat, kurs boyunca adayların giderlerinin USINTRA tarafından karşılanacağını söyledi.Bolat, haftada 40-80 şoförün İspanya'ya gönderilmesinin planlandığını belirterek, "Yurt dışı istihdamına ilişkin ilanlarımız, genellikle iş arayanlarımız tarafından fazla rağbet görebiliyor. Sayı olarak bir şey söylemek şu an zor ancak bu ilanların da rağbet göreceğini düşünüyoruz." dedi.Dolandırıcılara karşı uyardıİstihdam ilanlarıyla ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine karşı da uyarılarda bulunan Bolat, şunları kaydetti:

