Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Vladimir Zelenskiy ile Lahey’de yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecini desteklediklerini ve bu yöndeki hiçbir girişimi engellemeyeceklerini söyledi.Schoof, “Hollanda, Ukrayna’nın AB’ye katılımını tamamen destekliyor. Bu yöndeki hiçbir girişimi bloke etmeyeceğiz. Diğer bazı ülkeler bu süreci engelliyor, ancak Hollanda tarafından herhangi bir siyasi blokaj söz konusu olmayacak” dedi.Zelenskiy’nin Lahey ziyareti sırasında, Hollanda iç siyasetinde farklı görüşler de dile getirildi. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, Ukrayna’nın “kesinlikle ne AB’ye ne de NATO’ya üye olmaması gerektiğini” savundu. Wilders ayrıca, Hollanda’nın Kiev’e destek için harcadığı milyarlarca euronun kesilmesini ve bu kaynakların “kendi halkına yardım” için kullanılmasını talep etti.Avrupa Birliği, Haziran 2022’de Ukrayna’ya aday ülke statüsü vermişti. AB’de, bu kararın büyük ölçüde Moskova’ya karşı Kiev’e siyasi destek göstergesi olarak, sembolik nitelikte alındığı defalarca dile getirilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Ukrayna’nın AB’ye üyeliğini Kiev’in “egemen hakkı” olarak nitelendirmişti. Ancak bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın Birliğe katılımına farklı gerekçelerle karşı çıkmaya devam ediyor.
