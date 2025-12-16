https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/gullunun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme--1101843476.html

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme : Oğlu ifadeye çağrıldı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifade vermek için çağrıldı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T13:11+0300

2025-12-16T13:11+0300

2025-12-16T14:30+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099895050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb7b099759655c34b97f0b8c87b31e80.jpg

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı. Tuğberk Yağız'ın şüpheli değil şikayetçi sıfatı ile ifadeye çağrıldığını belirtildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise annesinin ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

