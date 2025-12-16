Türkiye
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme : Oğlu ifadeye çağrıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme : Oğlu ifadeye çağrıldı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifade vermek için çağrıldı. 16.12.2025
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı. Tuğberk Yağız'ın şüpheli değil şikayetçi sıfatı ile ifadeye çağrıldığını belirtildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise annesinin ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.
13:11 16.12.2025 (güncellendi: 14:30 16.12.2025)
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifade vermek için çağrıldı.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı. Tuğberk Yağız'ın şüpheli değil şikayetçi sıfatı ile ifadeye çağrıldığını belirtildi.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise annesinin ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

TÜRKİYE
'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı
13 Aralık, 09:15
