Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme : Oğlu ifadeye çağrıldı
13:11 16.12.2025 (güncellendi: 14:30 16.12.2025)
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı. Tuğberk Yağız'ın şüpheli değil şikayetçi sıfatı ile ifadeye çağrıldığını belirtildi.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise annesinin ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.