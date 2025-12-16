Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/gullunun-oglu-adliyede-ifade-verdi-gorusme-yaklasik-5-saat-surdu-1101856180.html
Güllü'nün oğlu adliyede ifade verdi: Görüşme yaklaşık 5 saat sürdü
Güllü'nün oğlu adliyede ifade verdi: Görüşme yaklaşık 5 saat sürdü
16.12.2025
2025-12-16T23:11+0300
2025-12-16T23:11+0300
türki̇ye
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Güllü'nün oğlu adliyede ifade verdi: Görüşme yaklaşık 5 saat sürdü

23:11 16.12.2025
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin bugün adliyeye çağrılan Tuğberk Yağız Gülter yaklaşık 5 saat sonra Yalova Adliyesi'nden ayrıldı. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Güllü'nün oğlu gerekli bilgilendirmeleri yaptığını, bildiklerini anlattığını söyledi.
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili bilgisine başvurulmak üzere adliyeye davet edildiği öğrenilen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine adliyeye gelen Gülter, adliye önündeki gazetecilere, gerekli bilgilendirmeleri yaptığını, bildiklerini anlattığını ifade ederek, konuyla ilgili açıklamayı avukatlarının yapacağını söyledi.
Gülter, gazetecilerdeb gelen "Kimden şikayetçi oldunuz?" sorusuna da "Bu konularla ilgili gerekli açıklamaları avukatlarım yapacak" yanıtını verdi.
Tuğberk Yağız Gülter'in savcılıktaki görüşmesinde annesi cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.
Avukat Aycan Sevsay müvekkilinin savcılığın talebi doğrultusunda adliyeye gelip ifade verdiğini belirtti ve müvekklinin her şeyi detaylı bir şekilde anlattığını söyledi. Avukat Sevsay da gerekli açıklamaları yazılı bir şekilde basınla paylaşacaklarını ifade etti.

Terasın penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti

Şarkıcı Gül Tut 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutulan Tut'un kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.
