https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/gozler-asgari-ucrette-ikinci-turda-bakan-isikhandan-yeni-aciklama-1101840700.html

Gözler asgari ücrette ikinci turda: Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Gözler asgari ücrette ikinci turda: Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantının Perşembe günü yapılacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm sendikalarla açık... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T12:06+0300

2025-12-16T12:06+0300

2025-12-16T12:06+0300

ekonomi̇

asgari ücret

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari geçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_bd40780d8ae95298f627bb95d1ce4605.jpg

Asgari ücret görüşmelerinde ikinci turun tarihi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantının bu hafta Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirileceğini açıkladı. İlk toplantı 12 Aralık’ta işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştı.Bakan Işıkhan: Sendikalarla açık iletişim halindeyizKabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, sendikalarla yürütülen sürece dikkat çekti. Türk-İş ile görüşmelere ilişkin bir soruya yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın ilk toplantıya katıldığını hatırlattı.'Sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım'Bakan Işıkhan, sendikalarla temasın süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız.”Mevcut asgari ücret ne kadar?Hâlihazırda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL’ye ulaşıyor. Bu tutarın 4.030,85 TL’si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL’si ise işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.Kulislerde konuşulan zam senaryosu2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin farklı senaryolar gündemdeki yerini koruyor. AK Parti kulislerinde, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 6 bin 631 TL’lik artışla rakamın 28 bin 735 TL’ye çıkabileceği konuşuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bahis-reklamlarina-yasak-geliyor-yasal-duzenlemeye-gidilecek-1101839381.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari geçim