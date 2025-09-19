Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/vergi-yuzsuzleri-aciklaniyor-kesinlesen-vergi-ve-ceza-borclari-olan-mukelleflerin-listeleri-1099492390.html
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor: Kesinleşen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listeleri duyurulacak
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor: Kesinleşen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listeleri duyurulacak
Sputnik Türkiye
Maliye Bakanlığı, uyarılara rağmen vergi ödemekten kaçındıkları için kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerini bu yıl da... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T10:19+0300
2025-09-19T10:19+0300
ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
vergi yüzsüzleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099255081_0:15:1113:641_1920x0_80_0_0_995b85aaea5180143d4bd24a75bc4a21.png
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları bulunan mükelleflerin listelerini açıklayacak.Vergi yüzsüzleri açıklanacakHazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.GİB'den edinilen bilgiye göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.Ne zaman duyurulacak?Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.Tebliğe göre iki listeyle açıklama yapılacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.Kimler kapsam dışında?Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-birden-fazla-evi-olan-katlamali-vergi-mi-odeyecek-1099429568.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099255081_258:0:1113:641_1920x0_80_0_0_feeb1d736ee12d095e49f548bc9d2e9a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, vergi, vergi yüzsüzleri
hazine ve maliye bakanlığı, vergi, vergi yüzsüzleri

Vergi yüzsüzleri açıklanıyor: Kesinleşen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listeleri duyurulacak

10:19 19.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturekonomi ve hesap
ekonomi ve hesap - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Maliye Bakanlığı, uyarılara rağmen vergi ödemekten kaçındıkları için kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerini bu yıl da açıklayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları bulunan mükelleflerin listelerini açıklayacak.

Vergi yüzsüzleri açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
GİB'den edinilen bilgiye göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Ne zaman duyurulacak?

Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.
Tebliğe göre iki listeyle açıklama yapılacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.
Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.

Kimler kapsam dışında?

Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.
Yükselen emlak vergisi rayiç bedellerine yeni düzenleme masada - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
EKONOMİ
Ev sahiplerini ilgilendiriyor: Birden fazla evi olan 'katlamalı vergi' mi ödeyecek?
17 Eylül, 10:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала