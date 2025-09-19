https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/vergi-yuzsuzleri-aciklaniyor-kesinlesen-vergi-ve-ceza-borclari-olan-mukelleflerin-listeleri-1099492390.html

Vergi yüzsüzleri açıklanıyor: Kesinleşen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listeleri duyurulacak

Vergi yüzsüzleri açıklanıyor: Kesinleşen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listeleri duyurulacak

Maliye Bakanlığı, uyarılara rağmen vergi ödemekten kaçındıkları için kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerini bu yıl da... 19.09.2025

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları bulunan mükelleflerin listelerini açıklayacak.Vergi yüzsüzleri açıklanacakHazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.GİB'den edinilen bilgiye göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.Ne zaman duyurulacak?Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.Tebliğe göre iki listeyle açıklama yapılacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.Kimler kapsam dışında?Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.

