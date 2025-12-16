Türkiye
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Archie Brown'dan kötü haber
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Archie Brown'dan kötü haber
Fenerbahçe, Archie Brown'ın MR sonuçlarını açıkladı. Buna göre Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de dün oynanan Konyaspor maçının 55. dakikasında sakatlanan Archie Brown'dan kötü haber geldi.Sarı-lacivertliler, başarılı sol bekin MR sonuçlarını paylaştı. Buna göre Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi.Kaç hafta yok?Öte yandan sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen Archie Brown'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
archie brown, fenerbahçe, sakatlık
Fenerbahçe, Archie Brown'ın MR sonuçlarını açıkladı. Buna göre Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Fenerbahçe'de dün oynanan Konyaspor maçının 55. dakikasında sakatlanan Archie Brown'dan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertliler, başarılı sol bekin MR sonuçlarını paylaştı. Buna göre Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi.

Kaç hafta yok?

Öte yandan sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen Archie Brown'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
