Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/paparanin-faaliyet-izni-iptal-edildi-papara-kapandi-mi-1100633354.html
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi: Papara kapandı mı?
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi: Papara kapandı mı?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T00:21+0300
2025-10-31T00:44+0300
türki̇ye
merkez bankası
türkiye cumhuriyet merkez bankası
papara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016’da verilen elektronik para kuruluşu lisansı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kararı doğrultusunda geri alındı.İptal kararının, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde alındığı belirtildi.Karar uyarınca Papara’nın elektronik para faaliyetleri sonlandırılırken, şirketin mevcut yükümlülüklerini mevzuat hükümleri doğrultusunda yerine getirmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/papara-coktu-mu-neden-acilmiyor--1097527259.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a6a05343c70e0730df7494678df7514.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, papara
merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, papara

Papara'nın faaliyet izni iptal edildi: Papara kapandı mı?

00:21 31.10.2025 (güncellendi: 00:44 31.10.2025)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016’da verilen elektronik para kuruluşu lisansı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kararı doğrultusunda geri alındı.
İptal kararının, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde alındığı belirtildi.
Karar uyarınca Papara’nın elektronik para faaliyetleri sonlandırılırken, şirketin mevcut yükümlülüklerini mevzuat hükümleri doğrultusunda yerine getirmesi gerekiyor.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
TÜRKİYE
Papara çöktü mü, neden açılmıyor?
2 Temmuz, 13:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала