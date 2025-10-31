https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/paparanin-faaliyet-izni-iptal-edildi-papara-kapandi-mi-1100633354.html

Papara'nın faaliyet izni iptal edildi: Papara kapandı mı?

Papara'nın faaliyet izni iptal edildi: Papara kapandı mı?

31.10.2025

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016’da verilen elektronik para kuruluşu lisansı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kararı doğrultusunda geri alındı.İptal kararının, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde alındığı belirtildi.Karar uyarınca Papara’nın elektronik para faaliyetleri sonlandırılırken, şirketin mevcut yükümlülüklerini mevzuat hükümleri doğrultusunda yerine getirmesi gerekiyor.

