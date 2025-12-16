https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/evcil-hayvan-sahipleri-dikkat-son-gun-31-aralik-yaptirmayana-para-cezasi-var-1101841114.html
Evcil hayvan sahipleri dikkat: Son gün 31 Aralık, yaptırmayana para cezası var
Evcil hayvan sahipleri dikkat: Son gün 31 Aralık, yaptırmayana para cezası var
Evcil hayvan sahiplerine kedi ve köpek çipleri için tanınan ek süre sona eriyor. 31 Aralık'tan sonra kedi ve köpeklerine çip taktırmayanlara para cezası... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T12:30+0300
2025-12-16T12:30+0300
2025-12-16T12:30+0300
Bugüne kadar 1 milyondan fazla evcil hayvana çip takıldı. 31 Aralık'a kadar 6. ayını doldurmuş evcil hayvanına çip taktırmayanlara para cezası kesilecek.Çip taktırmayan hayvana seyahat yasağıÇipi olmayan hayvanların uçakla ya da otobüsle seyahati zorlaşacak ve yurt dışına çıkışı da mümkün olamayacak.Çip nasıl takılıyor?İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Orhan, hayvanların çip takılarak kayıt altına alınmasının o hayvanın sokağa terkini engelleyecek önemli bir avantaj olarak gördüklerini dile getirdi.NTV'ye konuşan Orhan, "İmplant edilmesi bir dakika bile sürmüyor. Kayıt işlemleriyle 5-10 dakikayı bulabiliyor." dedi.Çip ve karne ücreti ne kadar?Çip uygulaması veteriner hekimlerde, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapılabiliyor. Maliyeti karneyle birlikte ortalama 900 lira.2026'da zamlanacakOrhan, evcil hayvanına çip taktırmamanın cezasının yeni yıl ile birlikte 10 bin liraya çıkacağını da sözlerine ekledi.
