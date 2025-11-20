https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/evcil-hayvan-sahipleri-dikkat-basvuru-icin-son-tarih-31-aralik-2025-1101167655.html
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması için tanınan süre 31 Aralık 2025'e kadar... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
2025
çip, çipli kimlik kartı, çipli kimlikler, kedi, kedi yavrusu, yavru kedi, köpek, yavru köpek, gelincik
Evcil hayvan sahipleri dikkat: Başvuru için son tarih 31 Aralık 2025
23:14 20.11.2025 (güncellendi: 23:15 20.11.2025)
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması için tanınan süre 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, evcil hayvanların kimliklendirilmesine yönelik yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı.
Düzenleme kapsamında, bugüne kadar kullanılan 'barınak' ifadesi artık resmi olarak 'hayvan bakımevi' şeklinde değiştirildi. Gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan izin alarak kuracağı tesisler 'özel hayvan yaşamevi' olarak adlandırılacak.
Bu tesisler, sorumluluğundaki hayvanların ölüm ve kayıp durumlarını belirlenen sürede ilgili müdürlüklere bildirmek zorunda olacak. Ayrıca kapasite aşımı yapılamayacak, hayvanlar izinsiz sahiplendirilemeyecek veya terk edilemeyecek.
Hayvan bakımevlerinden sahiplendirilen kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri, sorumlu veteriner hekim tarafından yapılacak. Hayvan pasaportları düzenlenecek ve kimlik bilgilerinin sisteme eksiksiz girilmesi gerekecek. Evcil hayvanların ölümü 30 gün, kaybolması ise 7 gün içinde yetkili kurumlara bildirilmek zorunda olacak.
Mikroçip uygulamasının çoğunlukla iki kürek kemiği arasına yapılacağı, bazı ırklarda ise farklı bölgelere uygulanabileceği belirtildi. Türkiye’deki tüm evcil hayvan sahiplerinin en geç 31 Aralık 2025’e kadar il/ilçe müdürlüklerine veya yetkilendirilmiş kurumlara başvurarak hayvanlarını kimliklendirmesi gerektiği belirtildi.