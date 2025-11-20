Türkiye
Evcil hayvan sahipleri dikkat: Başvuru için son tarih 31 Aralık 2025
Evcil hayvan sahipleri dikkat: Başvuru için son tarih 31 Aralık 2025
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması için tanınan süre 31 Aralık 2025'e kadar...
türki̇ye
çip
çipli kimlik kartı
çipli kimlikler
kedi
kedi yavrusu
yavru kedi
köpek
yavru köpek
gelincik
Tarım ve Orman Bakanlığı, evcil hayvanların kimliklendirilmesine yönelik yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı.Düzenleme kapsamında, bugüne kadar kullanılan 'barınak' ifadesi artık resmi olarak 'hayvan bakımevi' şeklinde değiştirildi. Gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan izin alarak kuracağı tesisler 'özel hayvan yaşamevi' olarak adlandırılacak. Bu tesisler, sorumluluğundaki hayvanların ölüm ve kayıp durumlarını belirlenen sürede ilgili müdürlüklere bildirmek zorunda olacak. Ayrıca kapasite aşımı yapılamayacak, hayvanlar izinsiz sahiplendirilemeyecek veya terk edilemeyecek.Hayvan bakımevlerinden sahiplendirilen kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri, sorumlu veteriner hekim tarafından yapılacak. Hayvan pasaportları düzenlenecek ve kimlik bilgilerinin sisteme eksiksiz girilmesi gerekecek. Evcil hayvanların ölümü 30 gün, kaybolması ise 7 gün içinde yetkili kurumlara bildirilmek zorunda olacak.Mikroçip uygulamasının çoğunlukla iki kürek kemiği arasına yapılacağı, bazı ırklarda ise farklı bölgelere uygulanabileceği belirtildi. Türkiye’deki tüm evcil hayvan sahiplerinin en geç 31 Aralık 2025’e kadar il/ilçe müdürlüklerine veya yetkilendirilmiş kurumlara başvurarak hayvanlarını kimliklendirmesi gerektiği belirtildi.
türki̇ye
23:14 20.11.2025 (güncellendi: 23:15 20.11.2025)
kedi
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması için tanınan süre 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, evcil hayvanların kimliklendirilmesine yönelik yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı.
Düzenleme kapsamında, bugüne kadar kullanılan 'barınak' ifadesi artık resmi olarak 'hayvan bakımevi' şeklinde değiştirildi. Gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan izin alarak kuracağı tesisler 'özel hayvan yaşamevi' olarak adlandırılacak.
Bu tesisler, sorumluluğundaki hayvanların ölüm ve kayıp durumlarını belirlenen sürede ilgili müdürlüklere bildirmek zorunda olacak. Ayrıca kapasite aşımı yapılamayacak, hayvanlar izinsiz sahiplendirilemeyecek veya terk edilemeyecek.
Hayvan bakımevlerinden sahiplendirilen kedi ve köpeklerin kayıt işlemleri, sorumlu veteriner hekim tarafından yapılacak. Hayvan pasaportları düzenlenecek ve kimlik bilgilerinin sisteme eksiksiz girilmesi gerekecek. Evcil hayvanların ölümü 30 gün, kaybolması ise 7 gün içinde yetkili kurumlara bildirilmek zorunda olacak.
Mikroçip uygulamasının çoğunlukla iki kürek kemiği arasına yapılacağı, bazı ırklarda ise farklı bölgelere uygulanabileceği belirtildi. Türkiye’deki tüm evcil hayvan sahiplerinin en geç 31 Aralık 2025’e kadar il/ilçe müdürlüklerine veya yetkilendirilmiş kurumlara başvurarak hayvanlarını kimliklendirmesi gerektiği belirtildi.
TÜRKİYE
Apartmanda evcil hayvan yasağı: Yönetimden izin gerekiyor
13 Aralık 2024, 18:43
