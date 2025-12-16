Türkiye
Erdoğan'dan Karadeniz mesajı: 'Gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz'
Erdoğan'dan Karadeniz mesajı: 'Gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de son günlerde yaşanan gemi saldırılarına ilişkin "Ticaret gemileri, sivil gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz"... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de son günlerde yaşanan gemi saldırılarına ilişkin kritik mesajlar verdi:Gazze mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda “16. Büyükelçiler Konferansı”nda konuştu, Erdoğan Gazze konusuna da değindi:
Erdoğan'dan Karadeniz mesajı: 'Gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz'

14:45 16.12.2025 (güncellendi: 15:03 16.12.2025)
© Utku UçrakCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de son günlerde yaşanan gemi saldırılarına ilişkin "Ticaret gemileri, sivil gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de son günlerde yaşanan gemi saldırılarına ilişkin kritik mesajlar verdi:
İstanbul süreci ile insanlık alanında kazanım elde edildi. Esir değişimi gibi konularda somut sonuçlara ulaştık. Savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk. ancak son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz'deki emniyeti tehdit ediyor. Ticaret gemileri, sivil gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz. Her iki tarafa da ikazlarımızı net şekilde iletiyoruz

Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda “16. Büyükelçiler Konferansı”nda konuştu, Erdoğan Gazze konusuna da değindi:

"Hiroşima'ya atılandan 14 kat fazla bombayla Gazze'yi yerle bir ettiler. Nasıl işleyen, adaletsizliği engelleyen bir uluslararası sistemden bahsedebiliriz. Türkiye'nin hem kendi çıkarlarını savunabilmesi hem de kardeşlerine yardım eli uzatabilmesi için güçlü olmak dışında seçeneği yoktur. Gazze'de Çeşitli kısıtlamalara karşın insani yardım sevkiyatı peyderpey ilerliyor. 103 bin tonu aşan insani yardımla burada da farkımızı ortaya koyuyoruz"

Karadeniz gemiye saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
