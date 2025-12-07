https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/endonezyayi-saran-felaket-sel-ve-heyelanlarda-can-kaybi-900u-asti-1101600186.html

Endonezya'yı saran felaket: Sel ve heyelanlarda can kaybı 900'ü aştı

Endonezya'yı saran felaket: Sel ve heyelanlarda can kaybı 900'ü aştı

Endonezya’yı vuran şiddetli sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü geçti. Bölgeden gelen son bilgilere göre yüzlerce kişi hala kayıp, ulaşımın... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Endonezya’da geçen hafta Malaka Boğazı üzerinde oluşan nadir ve güçlü bir kasırganın tetiklediği şiddetli yağışlar, ülkenin bazı bölgelerini sel ve toprak kayması felaketine sürükledi. Yetkililerden alınan son bilgiye göre can kaybı 900’ü aştı, yüzlerce kişi ise hala kayıp. Afetten etkilenen bölgelerde 100 bini aşkın evin tamamen yok olduğu aktarıldı.Selin vurduğu köyler büyük oranda yok olduFelaketin en sert vurduğu bölgelerden Aceh Tamiang’da kurtulanlar, köylerinin hızla yükselen sularla tamamen süpürüldüğünü anlattı. Lintang Bawah Köyü’nden Fitriana, insanların evlerinin çatılarına çıkarak hayatta kaldığını belirterek, “4 yaşındaki çocuklarıyla üç gün boyunca yemek yemeden, su içmeden beklediler” ifadelerini kullandı. Köydeki evlerin yüzde 90’ının yok olduğu ve 300 ailenin açıkta kaldığı bildirildi.Başka bir kurtulan, suyun evinin ikinci katına kadar yükselmesi üzerine tekneyle tahliye edildiklerini, ancak sığındıkları komşu köyde de yeniden su baskınıyla karşılaştıklarını anlattı.Tüm bölge tehlike altındaBölgeden gelen açıklamalara göre, ekipler hala 'bel seviyesindeki çamur' içinde ceset aramaya devam ediyor. Vali, “Birçok insan temel ihtiyaç maddelerine muhtaç. Aceh’in uzak bölgelerinde hala ulaşılamayan yerler var. İnsanlar selden değil, açlıktan ölüyor. Durum bu” dedi.Ulaşımın kesik olduğu Sibolga Şehri ve Merkez Tapanuli bölgelerine yardımlar sadece hava ve deniz yoluyla ulaştırılabiliyor. Bazı bölgelerde market yağmaları da bildirildi. Sel sularının hapishaneyi tehdit etmesi üzerine, tutukluların tahliye edildiği ve güvenlik güçlerince gözetim altında tutulduğu kaydedildi.Bu felaket, son haftalarda Sri Lanka, Tayland, Malezya ve Vietnam’ı da vuran aşırı hava olayları zincirinin bir parçası olarak gösteriliyor. Sadece Endonezya’daki bu afette hayatını kaybedenlerin sayısı, Asya’daki son dönem afetlerde toplam can kaybının neredeyse yarısını oluşturuyor.

