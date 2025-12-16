Dört aracı sollayarak ilerleyen TIR'a ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Sürücüye 6 bin 501 lira ceza kesildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dort-araci-sollayarak-ilerleyen-tira-ait-goruntuler-sosyal-medyada-paylasildi-surucuye-6-bin-501-1101830733.html
Artvin'in Borçka ilçesinde, görüş yetersizliği olan alanda hatalı sollama yaptığı anlar sosyal medyada paylaşılan TIR sürücüsüne idari para cezası kesildi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Artvin-Borçka karayolunda seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hatalı sollamalar yapan TIR' bir araç kamerasına yansıyan görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.Ardından olayla ilgili çalışma başlatan Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TIR şoförünün aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "Görüş yetersizliği olan dönemeçlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi" ve "Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek" suçlarından 6 bin 501 lira ceza uygulandı.Araç kamerasına yansıyan sosyal medyadaki görüntülerde seyir halindeki TIR'ın aynı yöndeki 4 aracı sollayarak ilerlemesi yer aldı.
