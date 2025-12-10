Adli emanet soygununda yeni gözaltılar: Sayı yükseldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/adli-emanet-soygununda-yeni-gozaltilar-sayi-yukseldi-1101677132.html
Büyükçekmece Adliyesi'nde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı adli emanet soygununa ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 12'ye
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda bulunan kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınması üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.İki şüpheli daha gözaltındaPolis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla birlikte gözaltı sayısı 12’ye ulaştı. Yeni gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.Soruşturma nasıl başladı?Olay, emanet bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T.’nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine ortaya çıktı. 1 Aralık’ta durumdan şüphelenen Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.’ye kasaları açtırdı.Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede:Firari şüpheli E.T. ailesiyle birlikte kaçmışAraştırmalar sonucunda E.T.’nin, eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu tespit edildi.Şüpheli E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.E.T.’nin altın ve gümüşleri tek seferde market arabasıyla binadan çıkardığı güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya kondu.Emanet memuru K.D., savcılık sorgusunun ardından “zimmet” suçundan tutuklandı.Soruşturma kapsamında belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda:
Büyükçekmece Adliyesi’nde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı adli emanet soygununa ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 12’ye yükseldi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda bulunan kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınması üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
İki şüpheli daha gözaltında
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla birlikte gözaltı sayısı 12’ye ulaştı. Yeni gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.
Soruşturma nasıl başladı?
Olay, emanet bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T.’nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine ortaya çıktı. 1 Aralık’ta durumdan şüphelenen Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.’ye kasaları açtırdı.
Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede:
Yaklaşık 50 kilogram gümüş
Yaklaşık 25 kilogram altının
kaybolduğu belirlendi.
Firari şüpheli E.T. ailesiyle birlikte kaçmış
Araştırmalar sonucunda E.T.’nin, eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu tespit edildi.
Şüpheli E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
E.T.’nin altın ve gümüşleri tek seferde market arabasıyla binadan çıkardığı güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya kondu.
Emanet memuru K.D., savcılık sorgusunun ardından “zimmet” suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda:
Çalınan altınların taşındığı araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli,
Altınların bir kısmını almak için geldiği belirlenen bir başka kişi dahil olmak üzere 10 zanlı yakalandı
