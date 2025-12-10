https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/adli-emanet-soygununda-yeni-gozaltilar-sayi-yukseldi-1101677132.html

Adli emanet soygununda yeni gözaltılar: Sayı yükseldi

Adli emanet soygununda yeni gözaltılar: Sayı yükseldi

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Adliyesi’nde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı adli emanet soygununa ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 12’ye... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T11:09+0300

2025-12-10T11:09+0300

2025-12-10T11:09+0300

türki̇ye

adli emanet

gözaltı

büyükçekmece

cumhuriyet

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda bulunan kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınması üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.İki şüpheli daha gözaltındaPolis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla birlikte gözaltı sayısı 12’ye ulaştı. Yeni gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.Soruşturma nasıl başladı?Olay, emanet bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T.’nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine ortaya çıktı. 1 Aralık’ta durumdan şüphelenen Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.’ye kasaları açtırdı.Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede:Firari şüpheli E.T. ailesiyle birlikte kaçmışAraştırmalar sonucunda E.T.’nin, eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu tespit edildi.Şüpheli E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.E.T.’nin altın ve gümüşleri tek seferde market arabasıyla binadan çıkardığı güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya kondu.Emanet memuru K.D., savcılık sorgusunun ardından “zimmet” suçundan tutuklandı.Soruşturma kapsamında belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bakan-tunc-duyurdu-adli-emanetlerle-ilgili-teftis-sureci-baslatildi-1101649717.html

türki̇ye

büyükçekmece

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adli emanet, gözaltı, büyükçekmece, cumhuriyet, i̇stanbul